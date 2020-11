Gresenhorst: So soll das Teufelsmoor wiederbelebt werden

Gresenhorst

Karsten Behrend muss höllisch aufpassen, wo er seinen Bagger hinlenkt. Denn das Gresenhorster Teufelsmoor hat es in sich. Überall gibt es Baumstubben, jede Menge Bruchholz und so manches Sumpfloch auch. „In so einem Gelände war ich mit meinem Bagger noch nicht unterwegs, das hier ist schon etwas Besonderes und eine echte Herausforderung. Aber es macht Spaß“, sagt der Mitarbeiter des Erd- und Landschaftsbau GmbH Schmitz aus Pentz. Schon ist er wieder in der Fahrerkabine und befördert mit der Baggerschaufel fetten, schweren Schwarztorf in einen Graben und verschließt ihn dadurch. Obenauf kommen zum Schutz Zweige und Gestrüpp.

Durch das „Verstopfen“ der alten Entwässerungsgräben soll das Regenwasser gehalten und das Gresenhorster Teufelsmoor wiedervernässt werden. Und zwar nicht nur in einigen Bereichen, sondern auf der gesamten Fläche, erläutert Dr. André Bönsel. Er und Dr. Henning Lange sind geschäftsführende Gesellschafter des Landschaftsplanungsbüros „Planung für alternative Umwelt GmbH“ mit Sitz im Marlower Ortsteil Gresenhorst. Ihr Büro war für die Genehmigungsplanung verantwortlich. Auftraggeber für die jetzt laufenden Arbeiten im Moor ist die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern.

Torfmoos für die Kranzflechterei

Das Teufelsmoor Gresenhorst ist etwa 50 Hektar groß. Es begann sich vor etwa 8000 Jahren nach dem Ende der letzten Eiszeit auf einem Verlandungsmoor zu entwickeln. Im Gegensatz zu vielen anderen Mooren wurde im Gresenhorster Moor vermutlich nie in großem Maßstab Torf abgebaut, sondern vor allem Torfmoos für die Kranzflechterei gewonnen. Durch die Entwässerung des Moores wuchs hier Wald auf. Die Eingriffe des Menschen haben dazu geführt, dass der Wasserpegel immer weiter abgesenkt wurde. „Eine hochmoortypische Vegetation hat sich nur noch auf dieser kleinen Fläche erhalten können, wo wir jetzt stehen“, erläutert Bönsel bei einem Gang durchs Moor. Bei diesen Worten bückt er sich und zieht ein großes Moosbüschel aus dem Moosteppich und drückt es aus, um zu zeigen, wie enorm viel Wasser darin gespeichert ist.

Bönsel erläutert, dass die meisten Torfmoose während des größten Teil des Jahres grün seien. Grün heißt: Sie haben sehr viel Wasser gespeichert. Aber sie können auch weiß werden. Zu diesem Farbwechsel komme es dann, wenn sich die obersten Torfmoosschichten mit Luft füllen. Das sei im Sommer ein großer Vorteil, wenn kein Regen fällt und die Verdunstung steigt. Tormoose können durch ihre enorme Speicherfähigkeit die Unregelmäßigkeit der jährlichen Niederschläge kompensieren und überstehen durch das Weißwerden sogar längere Trockenphasen ohne Niederschlag, erläutert er weiter.

Intakte Moore speichern riesige Mengen Kohlenstoff

Moore seien aber nicht nur hervorragende Wasserspeicher, sondern auch wichtige Rückzugsräume für seltene Tier- und Pflanzenarten, und sie leisten einen überaus wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, denn sie können riesige Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid speichern,weil sie wachsen und wachsen, aber nicht wieder zerfallen, sondern Torf bilden. Dies gelte allerdings nur für Moore, die sich in einem naturnahen Zustand befinden. Und in einen solchen soll nun auch das Gresenhorster Teufelsmoor versetzt werden. Der wichtigste Schritt auf dem Weg dahin ist die Wiedervernässung. Dazu werden auf der gesamten Fläche an etwa 50 Stellen die alten Entwässerungsgräben dicht gemacht, sagt Dr. Henning Lange. „Im Dezember dieses Jahres sollen die Arbeiten erledigt sein.“ Von großem Vorteil sei es, dass sich in unmittelbarer Nähe des Teufelsmoores keine Ortschaften, sondern nur Wiesen und Wald befinden. Damit sei es möglich, den Wasserstand fast bis auf Maximalhöhe anzuheben.

Dr. André Bönsel und Dr. Henning Lange (r.) vom Landschaftsplanungsbüro „Planung für alternative Umwelt GmbH“ verschaffen sich mit Hilfe einer Drohne eine Übersicht über die derzeit laufenden Renaturierungsarbeiten im Gresenhorster Teufelsmoor. Quelle: Edwin Sternkiker

Steigt der Wasserstand, schlägt die Stunde der Torfmoose. Ohne sie funktioniert ein Regenmoor nicht. Bönsel: „Die Torfmoose verbreiten sich über Sporen. Die Sporenkapseln wachsen über die eigentlichen Köpfchen der Tormoose hinaus, um dort erwärmt zu werden und dann bei richtiger Reife und Wärme zu platzen. Der Wind erledigt anschließend die Verbreitung der Sporen.“

In Vorbereitung der Wiedervernässung wurden bereits vor einigen Jahren zahlreiche Bäume, vor allem Kiefern, aus der Fläche genommen. Dies geschah deshalb, weil die Bäume sehr viel Wasser verdunsten und dadurch dazu beitragen, dass dem Moor große Mengen Wasser verlorengehen.

Durch die Gehölzentnahme werde zudem eine Wiederbesiedlung der ehemals bewaldeten Fläche mit Torfmoosen und anderen typischen Hochmoorpflanzen wie zum Beispiel Weißes Schnabelried, Wollgräser und Seggen ermöglicht, denn diese brauchen Licht, so Bönsel.

Eine Wiedervernässung dauert in der Regel einige Jahre. Gleichzeitig führt der steigende Wasserspiegel zu einem Absterben der unerwünschten Vegetation. Wie gut das funktioniere, zeige dass nur wenige Kilometer entfernte Dammerstorfer Moor, berichtet der 47-Jährige weiter. Bis wieder ein naturnaher Zustand erreicht und die vernässte Moorfläche wieder zu einem torfbildenden Hochmoor geworden ist, würden allerdings einige Jahrzehnte vergehen.

