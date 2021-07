Gresenhorst: So soll ehemaliges Schulgelände künftig genutzt werden

Marlow/Gresenhorst

Im Marlower Ortsteil Gresenhorst soll auf dem Gelände der ehemaligen Schule ein Wohngebiet erschlossen werden. Um Baurecht zu schaffen, wurde der dafür notwendige Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 27 „An der Schule“ in der jüngsten Sitzung der Stadtvertreter in der Grundschule auf den Weg gebracht. Die entsprechende Beschlussvorlage wurde einstimmig abgesegnet. Damit werde das Planungsverfahren eingeleitet, sagte Stadtpräsidentin Dr. Claudia Röwer in der Sitzung.

Sporthalle wird erhalten bleiben

Es geht um eine 23 640 Quadratmeter große Fläche. Auf dieser könnten rund 20 Baugrundstücke erschlossen werden. Deren Größe liegt zwischen 660 und 1050 Quadratmetern. Die Sporthalle solle erhalten bleiben, „so dass sich eine zukünftige Bebauung darum anschließen kann“, erläuterte die Stadtpräsidentin.

Hintergrund: Seitdem die Schule im Marlower Ortsteil Gresenhorst 2017 geschlossen wurde, bemühte sich die Stadtverwaltung um Investoren. Da auch nach mehreren Jahren kein Interessent für diesen Standort gefunden werden konnte, entschied man sich dafür, dieses Gebiet selbst zu entwickeln, und zwar als Wohngebiet.

Der Anfang war im April dieses Jahres gemacht worden. Mit dem einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss zur Entwicklung des ehemaligen Schulgeländes hatten die Marlower Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter deutlich gemacht, dass sie hinter diesem Vorhaben stehen. Heißt: Die Stadt Marlow wird sowohl für den Abriss des Grundschulgebäudes sorgen als auch die Erschließung selber vorantreiben und als Erschließungsträger für das im Innenbereich der Ortslage Gresenhorst gelegene Gelände fungieren.

Dabei handelt es sich ausschließlich um Flächen, die sich in kommunaler Hand befinden. Weiterer großer Vorteil ist, dass der Ortsteil Gresenhorst als Wohnstandort interessant ist, weil er über eine gute Infrastruktur verfügt. Dazu gehören Kindergarten und Kinderkrippe, Dorfgemeinschaftshaus mit Bücherdorf, eine florierende Bäckerei, mehrere Handwerksbetriebe und eine Turnhalle.

Bevor an die eigentliche Erschließung des ehemaligen Schulgeländes gegangen werden kann, muss allerdings noch die Frage geklärt werden, wie der Abriss des alten Schulgebäudes finanziell hinzubekommen ist.

Büro aus Wismar übernimmt Planungen

Um die Planungen so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen, stimmten die Marlower Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter in ihrer jüngsten Sitzung auch über die Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel und die Vergabe von Leistungen für die Bauleitplanung ab. Die entsprechende Beschlussvorlage wurde ebenfalls einstimmig angenommen.

Vor der Abstimmung führte die Stadtpräsidentin aus: „Um die Planungen zeitnah einleiten zu können, ist die Bauleitplanung entsprechend auszuschreiben und ein Planungsbüro zu beauftragen, welches eine zeitnahe Abarbeitung in Aussicht stellen kann.“ Wie in anderen Fällen auch, sei dazu nur ein Büro in der Lage gewesen, informierte Dr. Claudia Röwer. Dabei handelt es sich um ein Büro aus Wismar, mit dem die Stadt bereits andere Vorhaben erfolgreich umgesetzt hat.

Von Edwin Sternkiker