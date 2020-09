Marlow/Gresenhorst

Auch solche Einsätze gehören zur Arbeit der Polizei in der Region Ribnitz-Damgarten dazu. Am späten Sonntagabend wurden die Beamten nämlich in die Gemeinde Marlow gerufen. Zwischen den Marlower Ortsteilen Gresenhorst und Carlsruhe ging es für Autofahrer plötzlich nicht mehr weiter. Ein kleiner Stau hatte sich gegen 21.38 Uhr auf der Landesstraße 181 bereits gebildet.

Kühe auf der Straße

Grund für den Stau waren Kühe. Die Tiere waren offenbar von einer angrenzenden Weide ausgebüxt. Glücklicherweise erkannten die Autofahrer in der Dunkelheit die Gefahr. Es kam zu keinem Zusammenstoß.

Dennoch mussten die Kühe wieder von der Straße entfernt werden. Die Polizei machte dafür den Besitzer ausfindig. Die Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes, zu dem die Tiere gehören, trieben die Kühe zurück auf ihre Weide. Gegen 22.56 Uhr war die Straße wieder frei.

Von Robert Niemeyer