In Zeiten der Corona-Pandemie gelten Abstands- und Hygieneregelungen – von der Bund und Land vorgegeben. „Wie macht man aber einem Kind klar, dass es wegen dieser Regelungen nicht in die Schule darf, wenn sich selbst Politiker nicht an ihre Vorgaben halten?“, fragt OZ-Leser Daniel Lemke aus Hohenwarth bei Grimmen.