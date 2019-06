Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Größer, bunter, verrückter: Das Pangea-Festival (22. bis 25. August) auf der Halbinsel Pütnitz macht in diesem Jahr einen enormen Sprung nach vorne. „Pütnitz ist ein spannendes Gelände, weil es so viele Facetten hat. Diese Facetten arbeiten wir in diesem Jahr stärker heraus“, sagt Festival-Chef Hans Jensen von Supremesurf in Rostock. Möglich macht das die Partnerschaft mit dem Online-Mode-Portal „About you“. Die Kooperation biete finanziell mehr Möglichkeiten. Jensen sieht darin aber mehr als nur Sponsoring. „Wir haben gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte, davon profitieren beide.“

20000 Besucher möglich

Unter anderem seien zahlreiche Kontakte zu internationalen Künstlern und Kreativen entstanden, die nun am Pangea-Festival beteiligt sind. Allein in der Aufbauphase seien laut Jensen etwa 800 Menschen beteiligt. „Eine verrückte Crew aus aller Welt.“ In den vergangenen Jahren waren es rund 350 Helfer.

Die Festivalfläche werde sich fast verdoppeln. Auch die maximale Anzahl der Besucher steigt. Möglich seien 20000 Gäste gleichzeitig auf dem Gelände. Bislang waren es bis zu 7000. Jensen betont dabei, dass der verspielte Charakter und die entspannte, familiäre Atmosphäre erhalten bleiben sollen. „Unser Ziel war und ist es, spannende Menschen zusammenzubringen und nachhaltig zu inspirieren. Mit dem neuen Partner heben wir dieses Vorhaben auf ein neues Level“, so der Festivalchef.

Während in den vergangenen Jahren das Festivalgelände ein eher bunt zusammengewürfelter Mix kreativer Bauten war, sollen in diesem Jahr Themenwelten entstehen, von den Festival-Machern selbst entworfen und von den Helfern eigenhändig gebaut.

Herzstück ist die neue Hauptbühne, die aus bis zu 40 Seecontainern bestehen soll. Diese Bühne ist jedoch nur Teil einer ganzen Seecontainer-Welt mit Skate- und BMX-Park, Boulder-Park (Klettern) und vielem mehr. Hier wird auch die Show des musikalischen Headliners Marismoto, Alter Ego des Deutsch-Rappers Marteria, stattfinden. „Eingebunden in das Gelände wird das eine besondere, sehr spannende Show“, so Jensen.

Überdimensionale Garderobe

Herz der About You-Welt ist „eine überdimensionale Garderobe“, ein großes Zelt, in dem sich die Besucher Outfits aus über 12000 Teilen zusammenstellen und ausleihen können. Dazu gibt es Diskussionsrunden und Workshops zum Thema Mode und Nachhaltigkeit.

Auch der Wassersportbereich werde laut Hans Jensen ausgebaut. Das Pangea-Festival wird dabei erstmals Austragungsort offizieller, nationaler Kite- und Wind-Surf-Wettbewerbe.

Neu ist auch ein Familienbereich, in dem ein spezielles Programm für Kinder geboten wird. Auch wird für Familien ein eigener Zeltplatz-Bereich ausgewiesen. „Man kann auch guten Gewissens mit seinen Kindern nach Pangea kommen“, sagt Hans Jensen.

Eine Vergrößerung des Festivals in diesem Ausmaß ist jedoch mit neuen Herausforderungen verbunden, auch was die Sicherheit betrifft. „Grundsätzlich begrüßen wir das Pangea-Festival. Das Flugplatz-Gelände ist groß genug für 20000 Besucher“, sagt Marco Stoll, Leiter des Polizeireviers in Ribnitz-Damgarten. Ohne Polizei geht es trotzdem nicht. In Absprache mit dem Veranstalter werde es in diesem Jahr eine mobile Wache auf dem Festival-Gelände geben, entweder direkt im Veranstaltungsbereich oder am Eingang auf der ehemaligen Landebahn des Flugplatzes.

Polizeibeamte, aber auch Rettungskräfte von Feuerwehr und DRK sollen hier als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. „Es geht vor allem um die Gefahrenabwehr und das Konfliktmanagement, nicht darum, einzelne Ordnungswidrigkeiten zu ahnden“, so Marco Stoll.

Staugefahr bei An- und Abreise

Darüber hinaus schaltet der Veranstalter wie in den vergangenen Jahren ein Sorgentelefon, unter anderem auch für Bürger der Region. Vor zwei Jahren hatte es Beschwerden wegen der Lautstärke gegeben. Daraufhin wurde das Beschallungskonzept geändert. „Das bewährte Konzept wird beibehalten und an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst“, versichert Hans Jensen.

Ein wohl eher schwieriger zu handhabender Punkt ist der Straßenverkehr. Mehr Besucher bedeuten mehr Autos, die sich auf den Weg zum Festivalgelände machen. „Wir werden am An- und am Abreisetag, also Donnerstag und Sonntag, gezielt ins Verkehrsgeschehen eingreifen“, sagt Marco Stoll. Um das Stauaufkommen so gering wie möglich zu halten, soll am Abreisetag der Straßenverkehr an der B105-Ampelkreuzung am Damgartener Hafen per Hand von der Polizei geregelt werden, je nach Bedarf auch am Anreisetag Donnerstag.

Ein Problem stellt die Baustelle in der Barther Straße in Damgarten dar. Dort wird die Fahrbahn erneuert. Derzeit wird der Verkehr dort einspurig mit Baustellenampel geführt. Die Polizei werde laut Marco Stoll beim Landkreis, Bauherr der Sanierungsmaßnahme, darauf drängen, dass die Baustelle so weit hergerichtet wird, dass der Verkehr in beide Richtungen möglich ist. Andererseits sei auch möglich, dass hier die Polizei ebenfalls den Verkehr per Hand regelt.

Um den Anreiseverkehr zu entzerren, sei laut Hans Jensen zudem angedacht, bereits am Mittwoch einen Zeltplatzbereich zu öffnen, ohne das Festival an sich zu eröffnen. Dann könnten bereits einen Tag vor Festivalbeginn Gäste anreisen. Die Stadt müsse dieser Idee jedoch noch zustimmen. „Wenn es der Entzerrung des Anreiseverkehrs dient, werden wir uns für diese Idee öffnen“, sagte Ribnitz-Damgartens Bauamtsleiter Heiko Körner auf Nachfrage.

Allerdings müssten noch weitere Gespräche geführt werden. Die Vergrößerung des Festivals stelle laut Körner die Beteiligten vor neue Aufgaben, die gelöst werden müssten. Grundsätzlich sei das Pangea-Festival aber ein Image-Faktor für die Stadt.

Einigung bei Kurabgabe

Zuletzt war auch das Thema Kurabgabe heiß diskutiert worden. Laut Silke Kunz, Leiterin des Büros für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur, hätten sich Veranstalter und Stadt für dieses Jahr auf eine pauschale Zahlung geeinigt, da der Kartenvorverkauf für das Pangea-Festival bereits begonnen hatte, bevor Pütnitz staatlich anerkannter Erholungsort und damit Erhebungsgebiet für die Kurabgabe wurde. Laut entsprechender Satzung müssen die Zeltplatzgäste beim Pangea-Festival pro Übernachtung Kurabgabe zahlen. Wie die Lösung im kommenden Jahr aussieht, sollen weitere Gespräche zeigen.

