Flemendorf/Groß Kordshagen

Er hat sich für die Feuerwehr engagiert wie kein Zweiter. Ihm ist es zu verdanken, dass die Kameraden im gesamten Amtsbereich Niepars und darüber hinaus Hand in Hand zusammenarbeiten. Doch jetzt ist Siegfried Krüger tot. Er hat den bis zuletzt tapferen und mutigen Kampf gegen den Krebs verloren. Der Flemendorfer wurde nur 60 Jahre alt.

Kaum hatte Amtswehrführer, Abgeordneter und Feuerwehrchef Siegfried Krüger nach fast 30 Jahren im Ehrenamt zur Kommunalwahl 2019 den Sprung auf den Bürgermeisterstuhl geschafft, da wurde er schon wieder ausgebremst. „Ich wollte gerade richtig loslegen, da bekam ich die Krebs-Diagnose. Das war kurz vor meinem 60. Geburtstag“, sagte er im OZ-Gespräch noch im November 2020. Keiner ahnte, dass es sein letztes Interview werden würde.

Als Bürgermeister nur kurz im Amt

Von einem Tag auf den anderen wurde sein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Operation, Chemo, Bestrahlung, wieder OP und viele andere Therapien bestimmten nun seinen Alltag. Schweren Herzens musste er das Bürgermeisteramt, auf das er sich so gefreut hatte, wieder abgeben. Dabei wollte er den vielen Einwohnern, die ihn gewählt hatten (70 Prozent), so gern zeigen, wie die Gemeinde aufblühen kann. Noch im November war er voller Hoffnung, dass er den Krebs besiegen kann, auch wenn vielleicht nicht mehr alles so wird, wie es mal war. Er hatte bereits seine Frau mit der Abwicklung der Firma beauftragt. Aber er wollte leben, kämpfte bis zum Schluss. Doch der Tumor im Kopf kam zurück, aggressiver denn je.

Unermüdlich für die Wehren im Einsatz

Siegfried Krüger, Elektromeister mit eigener Firma, war ein Feuerwehrmann durch und durch. Er leitete nicht nur die Wehr in seiner Gemeinde, sondern engagierte viele Jahre als Amtswehrführer für die Feuerwehrmänner und -frauen in den Gemeinden von Kummerow bis Steinhagen, von Wendorf bis Niepars. Vehement setzte er sich für eine Amtswehr ein, hatte großen Anteil an der Organisation der Treffen mit der schwedischen und der polnischen Partnergemeinde, die er als Herzensangelegenheit sah. Siegfried Krüger war es auch, der gemeinsam mit dem Nachbar-Bürgermeister Horst Badendieck die Fusion der Feuerwehren Flemendorf und Neu Bartelshagen auf den Weg brachte. Kurzum: Nach der Arbeit war er viele, viele Stunden im Ehrenamt unterwegs. Seine Familie hielt ihm den Rücken frei, wusste, dass er nicht anders konnte.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Er hat mit seinem Einsatz und seiner Kraft wertvolle Spuren der Liebe und Fürsorge für uns Kameraden hinterlassen“, schrieben die Feuerwehrleute aus Groß Kordshagen und Flemendorf in ihrer letzten Botschaft. Und das kommt von Herzen, es sind nicht nur nur leere Worte. Das zeigten die Kameraden bei der herzzerreißenden Beerdigung.

Feierlicher Feuerwehr-Aufzug

Die wurde ein Aufzug für einen ganz Großen der Feuerwehr. In Ausgeh-Uniform kamen die Feuerwehrleute zum letzten Geleit. Während die Brandschützer aus Niepars von der Kirche in Flemendorf bis zum Friedhof Spalier standen, trugen sechs „seiner Feuerwehrmänner“ ihren Chef zu Grabe. Andere hielten die Fahne der Feuerwehr fest in der Hand. „Auf einem Kissen haben wir seine Schulterstücken und seine vielen Auszeichnungen, mit denen er geehrt wurde, getragen“, berichtet Feuerwehrmann Christoph Schoenwiese der OZ, immer noch ergriffen von der beeindruckenden Zeremonie. Die Kameraden aus Barth, also Kollegen aus einem Nachbar-Amtsbereich, zeigten mit einem Banner auf der Drehleiter ihre Anteilnahme. Und die galt vor allem der Ehefrau Reingard und den beiden Söhnen René und Robert samt Familien.

Noch ein ganz persönliches Wort: Ich habe Siegfried Krüger in den vielen Jahren unserer Zusammenarbeit als sehr angenehmen Gesprächspartner erlebt, er hat sich für seine Leute eingesetzt, mit Herz und Stimme. Und das ist bei den Norddeutschen ja nicht immer leicht. Vieles nahm er mit Humor, anderes ärgerte ihn zutiefst. Er war uneigennützig und höchst engagiert. Das habe ich sehr an ihm geschätzt. Und sein verschmitztes Grinsen.

Von Ines Sommer