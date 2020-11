Großbrand in Ahrenshagen-Daskow

Ahrenshagen-Daskow

Großeinsatz der Feuerwehren der Region. In Ahrenshagen-Daskow ist am Donnerstag eine Scheune komplett abgebrannt. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde teilweise zerstört. Der Sachschaden wird polizeilich auf rund 500000 Euro geschätzt.

Gemeinde stellt Wohnung

Gegen 16.10 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Scheune bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen griffen bereits auf das benachbarte Einfamilienhaus übergegriffen.

Der Feuerwehreinsatz dauerte mehrere Stunden. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Glücklicherweise konnten sich die Bewohner des Hauses, ein 63-jähriger Mann und seine 64-jährige Lebensgefährtin, selbstständig in Sicherheit bringen. Die beiden erlitten einen Schock. Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar. Die Bewohner bekamen durch die Gemeinde Ahrenshagen-Daskow eine Wohnung gestellt.

90 Kameraden im Einsatz

Die Feuerwehren aus Ahrenshagen, Schlemmin, Semlow, Marlow, Dierhagen, Ribnitz und Damgarten waren mit insgesamt 90 Kameraden im Einsatz. Nach mehreren Stunden konnte der Brand gelöscht werden. Die angrenzende Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Nachbarn mussten ihre Häuser für etwa eine Stunde verlassen.

90 Kameraden mehrerer Feuerwehren der Region waren in Ahrenshagen-Daskow im Einsatz. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ein Brandursachenermittler ist am Freitag vor Ort im Einsatz.

Der Vorfall in Ahrenshagen-Daskow war der zweite große Brand in den vergangenen Tagen in der Region. Am Mittwoch war in der Gemeinde Divitz-Spoldershagen eine Haushälfte eines Doppelhauses niedergebrannt. Die Bewohner, ein 81-jähriges Ehepaar, konnten sich retten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf geschätzte 180000 Euro. Nach ersten Ermittlungen hatte das Feuer offenbar technische Gründe.

Von Robert Niemeyer