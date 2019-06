Wustrow

Nach dem Feuer-Drama auf dem Fischland in der Nacht zu Samstag ist die Ursache für den Brand im Ostseehotel in Wustrow noch unklar. Nach Angaben der Polizei werden sich erst am Montag Brandursachenermittler vor Ort ein Bild machen können. Brandstiftung wird jedoch bereits ausgeschlossen.

Gegen 16 Uhr wurde der Einsatz am Samstag offiziell beendet. „Die Zusammenarbeit zwischen allen Einsatzkräften hat super funktioniert“, sagte Kay Mittelbach, Amtswehrführer des Amtes Darß/ Fischland, nach dem kräftezehrenden Einsatz. Am Samstagmorgen waren weitere Feuerwehren alarmiert worden, um Kameraden abzulösen und die Brandwache zu übernehmen. „Viele Feuerwehrleute waren mehr als zwölf Stunden im Einsatz“, so Mittelbach.

Zur Galerie Das Hauptgebäude des Ostseehotels in Wustrow auf dem Fischland wurde bei einem Feuer in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni vollständig zerstört.

Die Betroffenheit in der Region und bei Urlaubern ist groß. „Ein großer Schaden für den Ort. Ich hoffe, dass das Hotel schnellstmöglich wieder aufgebaut wird“, sagte am Sonntag Wustrows Bürgermeister Daniel Schossow. Er war in der Nacht selbst vor Ort und hatte die Hotelgäste und Feuerwehrleute mit Getränken versorgt. Zudem hatte er für zwölf Hotelgäste die Rettungsschwimmer-Unterkünfte der Gemeinde zur Verfügung gestellt. „Ein Drama für die Familie Schinkmann“, so Schossow. Die Gemeinde werde die Hoteleigentümer so gut es geht unterstützen. „Das ist ein sehr gut geführtes Hotel.“

„Es war grausam.“

Auch in den sozialen Netzwerken äußerten zahlreiche Nutzer ihre Bestürzung, dankten den Einsatzkräften und wünschten vor allem Hendrik Schinkmann, Inhaber des familiengeführten Hotels, und seiner Familie die Kraft, den schweren Schlag zu überstehen. Wie es nun weitergeht, dazu wollte sich der Hotelchef sich am Sonntag nicht äußern. Er wolle zunächst das Ergebnis der Brandursachenuntersuchung abwarten, ließ er über eine Mitarbeiterin ausrichten.

Auch in der Belegschaft ist der Schock groß. „Es war grausam“, so die Auszubildende Lisa Großmann. Sie und Restaurantleiterin Andrea Euler hatten gerade das Frühstück für den nächsten Tag vorbereitet, als das Feuer ausbrach.

Gegen 22.30 Uhr waren nach Angaben von Zeugen am Freitag die Flammen am Haupthaus des Hotels bemerkt worden, die sich offenbar von außerhalb auf das reetgedeckte Gebäude ausbreiteten. Mitarbeiter informierten den Hotelchef, alarmierten die Feuerwehr und warnten die Hotelgäste vor den Flammen.

Sachschaden in Millionenhöhe

Mehr als 100 Feuerwehrleute von elf freiwilligen Feuerwehren der Region waren bis in die Morgenstunden im Einsatz, konnten das Haus jedoch nicht retten. Bei Eintreffen der Wehren in der Nacht stand das Gebäude bereits zur Hälfte in Flammen. Die Kameraden verhinderten, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergreifen konnte. Das Haupthaus des Ostseehotels mit Wohneinheiten, Hotelrestaurant und Bar wurde vollständig zerstört.

Nach Angaben der Polizei mussten 71 Gäste des Hotels evakuiert werden, die zunächst auf der Straße vom Kriseninterventions-Team (Kit-Team) des Landkreises Vorpommern-Rügen betreut wurden und noch in der Nacht unter anderem in anderen Hotels der Gegend untergebracht worden sind. Einige Gäste konnten in ihre Zimmer zurückkehren. Auf dem Gelände befinden sich weitere Ferienhäuser. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren etwa 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Kit-Teams und des Technischen Hilfswerks des vor Ort.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund zwei Millionen Euro. Die Landesstraße 21 musste während des Einsatzes bis in die Morgenstunden voll gesperrt werden.

Robert Niemeyer