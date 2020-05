Große Damgartener Glocke soll Stimme zurückerhalten

Ribnitz-Damgarten

Seit dem 4. April schweigt die große Damgartener Glocke, weil der aus geschmiedetem Eisen bestehende Klöppel abgebrochen war. Warum das geschehen konnte, sei noch nicht klar, sagt Pastor Andy Hoth. Auf jeden Fall sei das Ganze für die Kirchengemeinde Damgarten-Saal ziemlich überraschend gekommen, „denn die Glocke war ja erst vor wenigen Jahren im Zuge ihrer Restaurierung mit einem neuen Anschlagklöppel versehen worden“.

Die Glocke soll nun ihre Stimme zurückerhalten. „Wir hoffen, dass sie zu Pfingsten zusammen mit den beiden anderen Glocken des Geläuts der Bartholomäuskirche wieder erklingen kann. Aber das ist der frühestmögliche Termin“, so Pastor Andy Hoth. Es habe zunächst die Überlegung gegeben, den Klöppel zu reparieren. In Absprache mit dem Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis habe man sich dann jedoch dafür entschieden, einen neuen Klöppel schmieden zu lassen.

Anzeige

Der schmiedeeiserne Klöppel der großen Damgartener Glocke. Am 4. April ist er abgebrochen, seitdem schweigt die Glocke. Quelle: Edwin Sternkiker

Weitere OZ+ Artikel

Bei dessen Anfertigung sollen Erkenntnisse von ProBell, einem Forschungszentrum für Glocken der Hochschule Kempten, einfließen, informierte Pastor Hoth weiter. Das heißt: Der Anschlagklöppel soll so geschmiedet werden, dass die Glocke nicht nur gut klingt, sondern diese auch schonend geläutet werden kann.

Neuer Anschlagklöppel kostet 2200 Euro

Der neue Klöppel kostet um die 2200 Euro. Über 1000 Euro seien bereits von Mitgliedern der Kirchengemeinde Damgarten-Saal gespendet worden, berichtet Pastor Hoth. „Wir würden uns freuen, wenn weitere Spenden aus der Bevölkerung und von Firmen dazukommen würden.“

Spenden können auf das folgende Konto bei der Sparkasse Vorpommern unter dem Stichwort „Große Glocke Damgarten“ überwiesen werden: IBAN: DE87 150 50 500 053 2000 927 BIC: NOLADE21GRW

Glocke gehört wohl zu den ältesten im vorpommerschen Raum

Wann die Glocke gegossen wurde, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Schuld daran ist die nicht eindeutig zu entziffernde Jahresangabe auf der Glocke. Und so finden sich in der Damgartener Kirchenchronik die Jahreszahlen 1457 und 1534. In den „Pommerschen Baudenkmälern“ wird die Jahreszahl 1447 genannt. Am wahrscheinlichsten ist wohl das Jahr 1457. In jedem Falle gehört die spätmittelalterliche Damgartener Glocke damit zu den ältesten Glocken im vorpommerschen Raum.

Die große Glocke der Damgartener Bartholomäuskirche, hier in einer Aufnahme vor der Restaurierung. Gut zu erkennen ist noch die alte verkröpfte Stahljochaufhängung. Quelle: Edwin Sternkiker

Ihrer Vernichtung im Zweiten Weltkrieg entging sie nur knapp, denn 1942 wurde sie ausgebaut und ins Hamburger Glockenlager gebracht. Im Gegensatz zu tausenden anderen Glocken wanderte sich jedoch nicht in den Schmelzofen, um der Waffenproduktion zu dienen. Erst im Jahre 1949 gelangte sie wieder zurück an ihren angestammten Platz im Turm der Damgartener Stadtkirche. Zur Jahreswende 1949/1950 war ihr Läuten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder erstmals zu hören.

Die Glocke, die wahrscheinlich 1884 ihre ursprüngliche Krone verloren hatte, wurde, wie zu DDR-Zeiten üblich, in einem verkröpften Stahljoch aufgehängt. Darunter litt allerdings der Klang. Zudem genügte die Aufhängung irgendwann nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen, sodass die Glocke seit August 2010 nicht mehr geläutet werden konnte. Eine Restaurierung war unumgänglich.

Im April 2012 war die große Damgartener Glocke nach der Restaurierung nach Damgarten zurückgekehrt und erhielt eine neue Aufhängung in einem geraden Holzjoch aus Eichenholz. Unser Foto zeigt den damaligen Pastor Wolfgang Miether (l.) und Kirchengemeindemitglied Siegfried Niemann. Quelle: Edwin Sternkiker

Die Arbeiten begannen im Dezember 2010 damit, dass die 1,4 Tonnen schwere Glocke von Mitarbeitern der Firmen Rehaag und Niemann abgenommen wurde. Anschließend wurde sie nach Nördlingen ( Bayern) gebracht. In der dortigen Glockengießerei erhielt sie eine neue Krone, außerdem wurden ausgeschlagene Stellen zugeschweißt.

Im April 2012 kehrte die Glocke wieder nach Damgarten zurück. Um der spätmittelalterlichen Glocke ihre alte Tonqualität wiederzugeben, erhielt sie nicht nur eine neue Krone und einen neuen Anschlagklöppel, sondern auch eine neue Aufhängung in einem geraden Holzjoch aus Eichenholz. Erstmals zu hören war sie nach der Restaurierung beim Kirchengemeindefest am 10. Juni 2012.

Lesen Sie auch:

Von Edwin Sternkiker