Persönlicher Schatz nach Brand in Wieck gerettet

Wieck

Am 27. März dieses Jahres hat Familie Gründling in Wieck bei einem Brand ihres Hauses alles verloren. Die Brandruine im Strandweg ist mittlerweile verschwunden. Der große, verkohlte Nussbaum wird noch gefällt. Im Sommer hat der Baum noch einmal kurz grüne Spitzen bekommen. Unterschlupf haben Karin und Jürgen Gründling in einem Mobilhaus gefunden, das mit Spendengeld finanziert werden konnte. Und auch der Lebensmut des Paares ist wieder zurückgekehrt.

„Ich bin froh, dass es soweit ist“, sagt Karin Gründling. Der Bau des neuen Hauses auf dem Grundstück am Bodden soll im kommenden Frühjahr beginnen. Und Leben hat auf dem Grundstück auch schon wieder begonnen. Gerade erst war eine Schulklasse da. Die Kinder haben unter Anleitung von Jürgen Gründling gebastelt. „So können wir auch wieder etwas zurückgeben“, sagt Karin Gründling.

Denn noch heute sind sie dankbar für die große Unterstützung von Menschen aus der ganzen Region und der Glaubensgemeinschaft. Nach dem Brand wurde eine Facebook-Gruppe eröffnet, in der Sachspenden organisiert wurden, zudem wurde auch Geld als direkte Hilfe gegeben. Davon wurde auch Werkzeug angeschafft, dass Jürgen Gründling für sein Hobby benötigt. Er stellt aus Strandfunden kleine Schmuckstücke her und gibt sein Können auch gerne an Kinder weiter.

Den größten Schatz aus der Brandruine hat ein Bekannter entdeckt – eine Bibel. Der Einband ist komplett verkohlt. Die vom Löschwasser völlig aufgeweichten Seiten wellen sich. Doch für Karin Gründling ist das heilige Buch allein schon wegen ihrer vielen Randnotizen ein großer Schatz.

Von Timo Richter