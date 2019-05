Ribnitz-Damgarten

Wenn am 26. Mai eine neue Stadtvertretung in Ribnitz-Damgarten gewählt wird, stellt die Ortsgruppe des Bündnis 90/Die Grünen mit zwei Kandidaten die kleinste Liste zur Wahl für das Stadtparlament. Helge Eggersmann und Burkhard Drechsler treten an. Der Ortsgruppe selbst gehören laut Eggersmann zwölf Mitglieder an. Aus Zeitgründen hätten sich keine weiteren Kandidaten gefunden. „Es wäre schön, wenn wir zwei Sitze im Stadtparlament bekommen würden“, sagt der 59-Jährige. Dann nämlich hätten die Grünen Anspruch auf Sitze in den Ausschüssen. In der aktuellen Stadtvertretung hat das Bündnis einen Sitz und bildet mit der SPD eine Fraktion.

Pestizidfreie Landwirtschaft

Die Ziele, mit denen die Grünen in den Wahlkampf gestartet sind, orientieren sich an der grundsätzlichen Ausrichtung der Partei. Ganz oben auf der Liste der Forderungen steht, bei der Neuverpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, die der Stadt gehören, den Einsatz von Pestiziden vertraglich auszuschließen, um vor allem das Grundwasser und damit das Trinkwasser zu schützen.

Auch das Thema Elektromobilität steht auf der Agenda der Grünen. Eine Forderung: das Netz an Ladestationen auszubauen. Bislang gibt es eine E-Tankstelle am Ribnitzer Markt.

Darüber hinaus wollen sich Eggersmann und Drechsler für den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs stark machen, um vor allem die Ortsteile und auch den Stadtteil Damgarten besser an Ribnitz anzubinden. Eine Idee könnten sogenannte Bürgerbusse sein, also von Ehrenamtlichen gefahrene Kleinbusse. „Damit würden wir auch Autoverkehr aus dem Zentrum bekommen“, so Burkhard Drechsler.

Sozialer Wohnungsbau

Grundsätzlich habe sich die Bernsteinstadt in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Doch an der einen oder anderen Stelle gebe es noch einiges zu tun. „Es wird zwar viel gebaut, aber der soziale Wohnungsbau wurde vernachlässigt“, so Helge Eggersmann. Gerade für jüngere Menschen, die im Dienstleistungsbereich arbeiten und vergleichsweise weniger verdienen müsse bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Das Instrument dafür: die Gebäudewirtschaft, das Wohnungsbauunternehmen der Stadt.

Nachdem der Bildungscampus in Ribnitz in der vergangenen Legislaturperiode auf den Weg gebracht worden ist, müsse sich der Fokus in Sachen Bildung nun auf Damgarten richten. „Vor allem bei der Grundschule liegt vieles im Argen. Das muss schnell angegangen werden“, so Burkhard Drechsler.

Im sozialen Bereich müsse etwas für die Jugendlichen der Stadt getan werden. „Die jungen Menschen haben keinen Treffpunkt in Ribnitz“, so Helge Eggersmann. Das Begegnungszentrum sei keine Alternative. Eine Möglichkeit aus Sicht der Grünen sei, die ehemalige Kita in den Klosterwiesen zu entwickeln. Auch das Stadtkulturhaus sei eine Möglichkeit, um etwa mit regelmäßigen Discoabenden oder ähnlichem Angebote für Jüngere zu schaffen.

Bürgerversammlungen

Die wirtschaftliche Entwicklung sehen die Grünen vor allem im Tourismus. „Ribnitz-Damgarten hat kein richtiges Hotel“, so Helge Eggersmann. Der Ribnitzer Hafen sei prädestiniert dafür. Und vor dem Hintergrund der möglichen touristischen Entwicklung auf der Halbinsel Pütnitz sei dann vor allem eine bessere Anbindung an die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst wichtig, etwa durch eine einheitliche Kurkarte für alle Orte in Verbindung mit einer vergünstigten oder kostenlosen Nutzung des ÖPNV.

„Wir möchten den Finger in die Wunde legen“, sagt Helge Eggersmann. Das bedeute auch, darauf hinwirken zu wollen, die Stadtverwaltung zugänglicher zu machen. Dabei fordern die Grünen zum einen Barrierefreiheit an den Verwaltungsstandorten. Außerdem müsse das Rathaus transparenter werden. Zu wichtigen Themen sollten beispielsweise öfter Bürgerversammlungen veranstaltet werden. „Die Bürger sollen sich besser mitgenommen fühlen“, so Helge Eggersmann.

Robert Niemeyer