Ahrenshagen-Daskow

An der Grundschule in Ahrenshagen-Daskow herrscht derzeit einiges an Aufregung. Grund ist, dass eine der drei aktuellen ersten Klassen im kommenden Schuljahr auf die anderen beiden Klassen aufgeteilt werden soll. Die Eltern der Kinder der Klasse 1a sind damit alles andere als glücklich, sogar so sehr, dass sie am Montag gar eine Demonstration veranstalteten.

Tröten, Plakate und Eis

Etwa 20 Erwachsene und 20 Kinder hatten sich am Nachmittag an der Ahrenshäger Tankstelle getroffen. Von dort ging es mit Plakaten, Trillerpfeifen, Tröten und Klappern zum Buswendeplatz der Grundschule. Während im Gebäude der Elternrat mit der Schulleitung diskutierte, versuchte der kleine Demonstrationszug, sich draußen Gehör zu verschaffen. Zwischendurch gab es für die Mädchen und Jungen ein Eis. Auch die anwesenden Polizisten bekamen von den Kindern eine Erfrischung überreicht. Beamte des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers sicherten die Demo ab.

Für die Kleinen eine Lehrstunde in Sachen Demokratie, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, für die Großen ein wichtiges Anliegen. „Es gibt für die Kinder durch die Aufteilung viele Nachteile“, sagt Katharina Gottwald, Initiatorin der Demo und Mutter eines Kindes in der Klasse 1a. Das erste Schuljahr ausgerechnet in der Corona-Pandemie sei mit all seinen Sonderregeln, wie Maskenpflicht und Abstand sowie Schulschließungen und Homeschooling, ohnehin schwierig genug gewesen. Den Klassenverband auseinanderzureißen, sei kontraproduktiv. „Es ist wichtig, dass die Kinder jetzt Beständigkeit und Sicherheit haben“, sagt auch Annika Rebenstorf, deren Tochter die Klasse 1a besucht.

23 Kinder statt 15

15 Kinder sind vor etwa einem Jahr in der 1a eingeschult worden. Damals hieß es, die Klassenlehrerin habe den Wunsch geäußert, die Klasse als Klassenlehrerin bis zur 4. Klasse zu führen. Diesem Wunsch soll stattgegeben worden sein. Nun jedoch ist alles anders.

Darüber hinaus sei hinlänglich bekannt, dass in kleinen Klassen ein größerer Bildungserfolg wahrscheinlich sei. 18 Kinder gehören der Klasse 1b an, 13 der 1c, 15 der 1a. Mit der Aufteilung der 1a würden zwei zweite Klassen mit jeweils 23 Schülern entstehen. Für die Kinder „ändert sich plötzlich eine ganze Welt. Sie werden aus einem sicheren Klassengefüge gerissen und müssen sich völlig neu orientieren“, heißt es beispielsweise auch im sozialen Netzwerk Facebook von einer Mutter zu dem Thema. Mit der Aufteilung würden sie eine feste Beziehungsperson an der Schule verlieren.

Auf dem Buswendeplatz der Grundschule hielt die Demo. Mit Pfeifen, Klappern und Tröten verschafften sich die Teilnehmer Gehör. Quelle: Robert Niemeyer

Kritik an Informationspolitik

Was die Eltern außerdem ärgert: Erst vor Kurzem seien sie über die Veränderungen informiert worden. Und zwar nicht von der Schulleitung, sondern von der Klassenlehrerin der 1a. „Wir haben keine Infos bekommen“, sagt Annika Rebenstorf. Eine Erklärung, eine Begründung oder Ähnliches habe es bis zum Montag nicht gegeben. Auch wissen die Kinder noch nicht, in welche der zweiten Klassen sie eingeteilt werden. Das solle in einem Brief am letzten Schultag (18. Juni) geschehen.

Schulleiter Frank Telzerow wollte sich auf Anfrage nicht äußern und verwies auf das Schulamt. Dort war die zuständige Mitarbeiterin am Dienstag trotz mehrfacher Anfragen und Rückrufbitte nicht zu erreichen. Nach den Beratungen am Montag bleibt es jedoch bei der Entscheidung.

Geäußert hat sich auf Anfrage Martina Müller, Vorsitzende der Schulkonferenz. Sie verteidigt den Kurs der Schulleitung. Die Vorgaben für die Neueinteilung der zweiten Klassen kämen außerdem vom Schulamt. Demnach dürfe eine Grundschulklasse maximal 28 Kinder haben. Ab dem 29. Kind wird geteilt. Eine Klassenstärke von 23 „finde ich nicht schlimm“, sagt Müller. Die Eltern der 1. Klasse könnten diese Veränderung als Chance ansehen, dass ihre Kinder neue Freundschaften schließen würden. „Sie können froh sein, dass sie in der ersten Klasse diese Verhältnisse hatten“, sagt Müller. Eine behutsame Steigerung der Schülerzahl pro Klasse in der zweiten Klassenstufe sei vertretbar.

Bereits vor der Einschulung soll es eine Information an die Eltern gegeben haben, in der sie über die geplante Aufteilung der 1a im zweiten Schuljahr informiert worden seien. Aufseiten der Eltern sei davon nichts bekannt. Martina Müller bestätigt jedoch, dass es diesen Hinweis gegeben habe.

Förderbedarf gestiegen

Die dann bald Ex-Klassenlehrerin der 1a, seit fünf Jahren Lehrerin an der Schule, soll laut Martina Müller als Sonderpädagogin für die gesamte Schule tätig sein und Förderunterricht in allen Klassenstufen geben. An der Schule gebe es zwei Lehrer mit entsprechender Befähigung. Es sei aber noch unklar, ob tatsächlich beide bleiben oder möglicherweise eine Lehrerin an einer anderen Schule eingesetzt wird. „Der Förderbedarf an der gesamten Schule ist nach dem Corona-Jahr auf jeden Fall gestiegen“, sagt Martina Müller.

Die Kritik an der Informationspolitik teile sie jedoch. Grund für die späte Information sei aber auch hier, dass ein entsprechendes Planungsgespräch mit dem Schulamt erst spät stattgefunden habe. Der Wunsch Müllers ist, solche Gespräche frühzeitiger zu führen.

Auch beim Schulträger ist das Thema bekannt. Sandra Schröder-Köhler, Bürgermeisterin der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow, hält sich mit einer klaren Positionierung zurück. Sie könne beide Seiten verstehen. Die bisherige Aufteilung der ersten Klassen sei sehr komfortabel gewesen. Andererseits gebe es auch innerhalb der Schulorganisation Zwänge, denen die Schulleitung unterworfen ist. „So hatten wir eine 5-Sterne-Situation, jetzt bekommen wir eine 3-Sterne-Situation“, sagt Schröder-Köhler mit Blick auch auf andere Schulen in der Region.

Von Robert Niemeyer