Dierhagen

Mehr Platz für Kinder lässt sich das Ostseebad Dierhagen eine halbe Million Euro kosten. Am Montag haben die Arbeiten für die Erweiterung der Grundschule „Schwalbennest“ begonnen – mit einer Absperrung der künftigen Baustelle.

Schulleiterin Silke Bretzke ist natürlich begeistert. Unter dem Dach des bisherigen Gebäudes finden sich die Turnhalle und der Hortbereich. Das Gebäude wird um einen Anbau in der Größe eines Klassenraums erweitert.

Mehr Platz für die Kinder

Mehr Platz für die Kinder und am Ende mehr Qualität in der Ausstattung der Schule – dafür hat die Kommune lange gekämpft, wie Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) sagt.

„Das ist ein schönes Projekt“, sagt Christiane Müller. In der Gemeindevertretung wurde darüber lange gesprochen, und es wurde lange geplant. Laut Schulleiterin konnte eigentlich schon im zurückliegenden Jahr mit dem Anbau begonnen werden. Nur: Seinerzeit fand sich keine Baufirma, um kurzfristig die Arbeiten in Angriff nehmen zu können.

Neubau der Turnhalle verworfen

Ursprünglich wurde sogar einmal über einen Neubau der Turnhalle nachgedacht. Das alte Gebäude abzureißen und nach modernen Standards neu zu errichten, war der Kommune dann aber doch zu kostspielig, wie die Bürgermeisterin sagt.

Das war nicht der alleinige Grund. Bei der Entscheidung spielten auch die kaum maßgeblich zu steigernden Schülerzahlen eine Rolle. Heute lernen in der Grundschule in Dierhagen 65 Mädchen und Jungen das Rechnen und Schreiben. Außerdem gibt es in dem Ostseebad vor den Toren zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst keine Vereine, die eine Turnhalle für ihre Vereinszwecke benötigen würde, sagt Schulleiterin Silke Bretzke.

Keine Einschränkungen während der Bauzeit

Mit dem Anbau ist sie grundsätzlich erst einmal sehr zufrieden. Der neu entstehende Raum kann durch eine Zwischentür mit einem bestehenden Raum verbunden werden – ein großer Vorteil im Falle von Vertretungsunterricht.

Grundsätzlich erwartet Silke Bretzke aufgrund der Bauarbeiten keine Einschränkungen für den regulären Unterricht. Merken werden es die Kinder nur auf dem Schulhof. Der ist nämlich im Bereich der Baustelle abgesperrt.

Ersatzunterricht wäre im Dörphus möglich

Eingriffe im Inneren der bestehenden Räumlichkeiten des „Schwalbennestes“ im Zusammenhang mit dem Umsetzen der Heizungsanlage sollen in den Herbstferien erfolgen, so Silke Bretzke. Sollte das nicht funktionieren, könne Unterricht ersatzweise beispielsweise im Dörphus erteilt werden. Einst war gar ein klassenweiser Ersatzunterricht in der Fischlandhalle in Wustrow im Gespräch.

Davon ist keine Rede mehr, auch wenn mit dem Anbau einige Arbeiten im Inneren der Schule erfolgen. Nach Umsetzen der Heizung mit teilweise Neuverlegung von Rohren sollen auch Küche und Essenraum auf einen modernen Stand gebracht werden.

Hoffen auf neue Beleuchtung

Mehr Platz einerseits, weil das alte Heizhaus nach Beendigung der Arbeiten abgerissen werden soll, aber auch mehr Qualität soll die Investition bringen. Inständig hofft die Schulleiterin, dass von der anvisierten halben Million Euro nach den regulären Arbeiten noch etwas für die Turnhalle übrig bleibt.

Geplant wird eine neue Räumlichkeit zur Unterbringung von Gerätschaften. Doch am liebsten wäre Silke Bretzke die Installation einer neuen Beleuchtung für die Turnhalle. Und wenn dann auch noch einmal die Decke erneuert werden könnte, wäre sie froh. „Das war einmal schön. Aber irgendwann ist ‚schön‘ vorbei.“

Investition in Bestandsschutz

Christiane Müller freut sich, dass sich die Kommune zugunsten von Qualität von „Altlasten“ trenne. Die Investition in die Schule mit 65 Kindern und den Hort mit derzeit 44 Kindern soll helfen, den Bestand der mehr als 100 Jahre alten Einrichtung zu sichern. Dazu müssen aber auch jährlich wenigstens zehn Kinder eingeschult werden.

Die Dierhäger Bürgermeisterin ist aber optimistisch, dass das auch mit Hilfe der Erweiterung gelingt. Dafür zitiert sie ihren Vorgänger Siegfried Kannewurf, der zur Schule sagte: „Die alte Lady ist in einem ausgezeichneten Zustand.“

Von Timo Richter