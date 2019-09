Dettmannsdorf-Kölzow

Der Schulförderverein Dettmannsdorf als Träger der Freien evangelischen Schule Dettmannsdorf lud am Freitag zu einer Festveranstaltung ein. Der Anlass: Im März dieses Jahres erhielt der Grundschulneubau den Hauptpreis des Bundes Deutscher Architekten ( BDA) 2019 Mecklenburg-Vorpommern. Im Mai wurde die Schule mit der „ Nike“ des Bundes Deutscher Architekten in der Kategorie soziales Engagement ausgezeichnet. Die Nike gehört zu den bedeutendsten Architekturpreisen Deutschlands und wird alle drei Jahre ausgelobt.

Silke Tiedemann vom Vorstand des Schulfördervereins verwies nicht ohne Stolz darauf, dass man sich in bester Gesellschaft befinde. Denn zu den in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichneten Gebäuden würden unter anderem die Elbphilharmonie Hamburg ( Nike für Symbolik), die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin (“Klassik-Nike“) und die Mediathek der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle ( Nike für Komposition) gehören.

Freuen sich mit den vielen Unterstützern über die Preisverleihung: Schulleiterin Dr. Martha-Daniela Queren, Silke Tiedemann, Mitglied des Vorstandes des Schulfördervereins, Architektin Marika Schmidt und Vereinsvorsitzender Stefan Schmidt (v.l.n.r.). Quelle: privat

Die Auszeichnung für die Schule in Dettmannsdorf bezieht sich sowohl auf den Hintergrund des Zustandekommens des Projektes wie auch auf das Gebäude selbst, heißt es in der Begründung der Jury. So sei 2003 aufgrund der drohenden Schließung der Schule ein Förderverein zur Wiederbelebung des Schulzentrums gegründet worden. Der Erfolg dieser privaten Initiative habe schließlich den Neubau ermöglicht.

Notwendig war dieser, weil die Zahl der Schüler im Laufe der Jahre ständig gestiegen ist. Angefangen habe man 2005 mit gerade einmal elf Schülern, erinnerte Stefan Schmidt, Bürgermeister von Dettmannsdorf-Kölzow und Vorsitzender des Schulfördervereins. Heute seien es rund 400 Schüler, die die staatlich anerkannte Regionale Ganztagsschule mit Grundschule und Hort besuchen. Und dabei werde es nicht bleiben, machte Schulleiterin Dr. Martha-Daniela Queren deutlich. Sie wies darauf hin, dass man die Schule um eine gymnasiale Oberstufe erweitern werde. Im Schuljahr 2027/28 rechnet sie mit etwa 600 Schülerinnen und Schülern. „Die vielen Anmeldungen und auch die Schüler, die als Quereinsteiger zu uns kommen, zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so die Schulleiterin.

Eigenständiger Beitrag zur zeitgenössischen Baukunst

Entworfen wurde das im November 2017 eingeweihte Grundschulgebäude von dem Berliner Architekturbüro mrschmidt um Architektin Marika Schmidt, die als Tochter des Bürgermeisters selbst aus Dettmannsdorf stammt. Die Jury hebt hervor, dass das Gebäude „auf beeindruckende Weise“ zeige, „wie durch einfache Mittel eine komplexe Struktur generiert werden kann“. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die klassische Flurschule modifiziert und auf Erschließungsräume im Obergeschoss verzichtet wurde. Statt eines Flurs „verbindet ein informeller Shortcut die Cluster untereinander“. Weiter heißt es in der Jury-Begründung: „Der Architektin ist es gelungen, sich gestalterisch auf das Notwendige zu beschränken und schafft so einen außergewöhnlich eigenständigen Beitrag zur zeitgenössischen Baukunst in unserer Gesellschaft.“

Marika Schmidt betonte während der Festveranstaltung, dass es nicht nur darum gegangen sei, für die Schüler und Lehrer optimale Bedingungen zu schaffen. Man habe auch die Voraussetzungen schaffen wollen, „dass sich alle Einwohner des Dorfes willkommen fühlen“ in dem Gebäude. Und so stehen die Gemeinschaftsräume außerhalb der Schulzeiten der Dorfgemeinschaft zur Verfügung. Auch als Jugendwanderquartier können sie genutzt werden. Ein dickes Lob bekam von der Architektin der Bauherr, das ist der Schulförderverein. Dessen Mitglieder hätten „beispielhaft agiert“, betonte Marika Schmidt.

Neubau kostete drei Millionen Euro

Stefan Schmidt erinnerte daran, dass es ein Kraftakt gewesen sei, das Projekt auf den Weg zu bringen. Es habe viele Skeptiker und Widerstände gegeben. Da brauche man als Verein Verbündete. Die habe man gefunden. Besonders schwierig sei es gewesen, die für den Bau notwendigen drei Millionen Euro aufzutreiben. Aber auch das gelang schließlich, so habe man die Leader-Arbeitsgruppe überzeugen können und erhielt 499 000 Euro Fördermittel. Ein Teil wurde über Kredit finanziert, außerdem habe man rund 250 000 Euro Spenden einsammeln können, so Schmidt.

Von Edwin Sternkiker