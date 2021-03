Born/Barth

Die Zahl der Osterlämmer steigt. Gerade erst ist die erste Geburtenphase bei den Schafen des Gut Darß vorbei. Jetzt erblicken pünktlich zu Ostern weitere wenige Lämmer das Licht der Welt. Die zweite Lamm-Phase geht nach Einschätzung des Geschäftsführers des Landwirtschaftsbetriebs mit Sitz in Born, Marc Fiege, während der bevorstehenden Ostertage so richtig los.

Die Zahl der neu geborenen Lämmer entspricht weitgehend den Erwartungen, das „ist zahlenmäßig okay“, sagt Marc Fiege. Der Landwirtschaftsbetrieb, sonst eher bekannt für Rinderaufzucht, hält knapp 1000 Mutterschafe. Für das Gut Darß ist die Schäferei ausdrücklich kein Nebenerwerb. „Da liegt schon der Fokus drauf“, konstatiert der Geschäftsführer.

Weitläufige Weideflächen

Nur für die Geburt der Lämmer werden die Schafe in einem Stall untergebracht – in diesem Fall am Stadtrand von Barth. Normalerweise befinden sich die Herden auf großflächigen Grünlandweiden. Herden stehen im Sommer oftmals bei Barth oder auf den Deichen auf dem Darß. Dort übernehmen sie gleich eine doppelte Aufgabe. Einerseits halten die Tiere das Gras auf denn Schutzwällen kurz, so dass es nicht extra gemäht werden muss, andererseits verfestigen sie durch ihre Schritte den Boden. Das gibt dem Deich mehr Stabilität, verhindert auch, dass ein Deich durch Mäusegänge seiner Schutzwirkung beraubt wird.

In Ostfriesland beispielsweise haben es Deichschafe auf den bis zu 14 Meter hohen Bollwerken gegen die Kraft der Nordsee nicht nur wegen ihres pittoresken Anblicks, sondern wegen der dort überlebenswichtigen Aufgabe, den Boden festzutreten, in nahezu jeden Gastgeberkatalog geschafft.

Einige Einschnitte

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat der landwirtschaftliche Teil des Gut Darß bislang noch nicht einschneidend zu spüren bekommen, wie Marc Fiege auf Nachfrage bestätigt. Sämtliche Mitarbeiter in dem Bereich sind dauerhaft beschäftigt gewesen. Auswirkungen hatten die Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus allerdings auf die Direktvermarktung des Fleisches.

Durch das Ausbleiben der Touristen sank der Absatz von Fleisch, das von den Gästen gerne im Hofladen auf dem Gut Darß gekauft wird. Gerade jetzt sei normalerweise Lammfleisch gefragt. Marc Fiege will die Mengen, die er nicht im Hofladen los wird – auch Märkte gibt es derzeit nicht –, online vermarkten. Der Geschäftsführer des Gut Darß bezeichnet den Markt für Lammfleisch als stabil.

Vorliebe für Verkauf

Gleichwohl will Marc Fiege so viele seiner Erzeugnisse wie möglich in der Region absetzen. Der Verkauf von Fleischprodukten an überregional agierende Händler sei nur eine Notlösung. Denn Einfrieren und das Fleisch dann nach und nach zu verkaufen, ist für den Geschäftsführer des Gut Darß keine wirkliche Alternative.

Bei überregionalem Handel allerdings, ist Marc Fiege überzeugt, verschwinde bei den Käufern der Gedanke an die Herkunft des Fleisches. Genau der nimmt in dessen Strategie einen hohen Stellenwert ein. „Die Käufer sollen wissen, woher ihr Fleisch kommt.“ Bei überregionaler Vermarktung werde die Herkunft verwässert.

Planungen passé

Das touristische Standbein des Betriebes „hinkt“ dagegen hinterher. Um für eine Saison gewappnet zu sein, erfolgen zwar Vorbereitungen. Ob jedoch beispielsweise der Kletterwald öffnen darf, vermag Marc Fiege derzeit nicht zu sagen. Wie andere Gewerbetreibende auch guckt er mit Sorge auf die Entwicklung der Inzidenzzahl für den Landkreis Vorpommern-Rügen.

„Derzeit sind irgendwelche Planungen nicht möglich“, bedauert Marc Fiege. Er vergleicht eine eventuelle Öffnung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Öffnen von Schleusentoren. Urlauber würden die Region geradezu fluten. Darauf will der Geschäftsführer des Gut Darß vorbereitet sein und bringt darum die touristischen Anlagen auf Vordermann.

