Born

Die Renaturierung von Weideflächen stellt das Gut Darß vor neue Aufgaben. Nachdem erst das Weidemanagement angepasst und dann die Zahl von Wasserbüffeln erhöht wurden, greift Geschäftsführer Marc Fiege nun in den Biorhythmus der Tiere ein. Nun werden die Kälber schon im Winter beziehungsweise frühen Frühjahr in einem Stall geboren. Bis zum Austrieb sind die Kälber schon so stabil, dass sie auf ausgedeichten Flächen grasen können.

Zu gefährlich wäre es, tragende Kühe auf die zeitweise überfluteten Weiden zu bringen, zu groß die Gefahr, dass die neugeborenen Rinder ertrinken könnten. Schon jetzt zählt Marc Fiege an die 700 Hektar zu den ausgedeichten Weideflächen. Mit dem Anwachsen dieser Flächen schrumpft parallel die Größe von trockenen Weideflächen.

Mit dem Umbau eines Stalls als Winterlösung für das Abkalben ist es darum auch nicht getan. Der Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebs will im Sommer einen weiteren Teil der Stallanlagen am Standort in Born für das Abkalben umgestalten. In der Hauptsache werden in vorhandene Anlagen Gitter eingebaut, sodass kleinere Abteile entstehen, die Gefahr, dass neugeborene Kälber unter eine Kuh geraten wird minimiert. Ein Viertel bis ein Drittel aller Geburten auf dem Gut Darß sollen künftig in einem Stall erfolgen, schätzt Marc Fiege. Rund 75 000 Euro wurden in den ersten Umbauschritt investiert.

Bienen und Blühwiesen

Vergleichsweise neu sind für das Gut Darß die Themen Bienen und Blühwiesen. So wurde nahe der überdimensionalen Sitzgruppe an der Zeltplatzstraße in Born eine Blühwiese ausgewiesen. Doch noch ist aufgrund des kühlen Mai nicht viel von bunten Blüten zu sehen. Weitere Flächen hält das Gut Darß in Ahrenshoop und Zingst vor, um es dort blühen zu lassen.

Damit nicht genug. „Wir wollen weitere Flächen als Blühwiesen zur Verfügung stellen“, sagt Marc Fiege. Eine Gesamtgröße von mehreren Hektar steht in diesem Zusammenhang zur Debatte. Um den Aufwand dafür wenigstens teilweise zu kompensieren, sollen Interessierte oder Unterstützer eine Art Zertifikat erwerben können, angelehnt an die Waldaktie in Mecklenburg-Vorpommern.

Aufwand für Umgestaltung

Der Aufwand bestehe für das Gut Darß in erster Linie, die Flächen als Blühwiese aufzubauen, wie Michael Stegemann, Assistent der Geschäftsleitung, sagt. Außerdem würden diese Flächen einer weitergehenden Nutzung entzogen.

Dafür sollen die Bienenvölker der neuen Imkerei des Gut Darß dort den Nektar für den Honig sammeln, der schon bald in den Regalen im Hofladen stehen soll. „Wir dürfen unseren Honig von Anfang an als Bio-Honig vermarkten“, sagt Marc Fiege. Grund ist, dass rund um die Blühwiesen nur ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft betrieben wird. Angeboten wird ausschließlich eine Sommertracht.

Erster Grasschnitt

Den Winter hat der Landwirtschaftsbetrieb gut überstanden. Die Futterreserven haben trotz der Wetterkapriolen der beiden Vorjahre gereicht, sagt der Geschäftsführer. Nun steht der erste Grasschnitt an. Marc Fiege geht von einer guten Ernte aus, sodass die Futterreseven wieder aufgefüllt werden können, denn eigenen Worten zufolge hat er lieber einen größeren Puffer, sollten die Tiere über einen langen und harten Winter gebracht werden müssen.

Angesichts solcher guten Aussichten ist Marc Fiege auch zum Feiern zumute. Am Pfingstsamstag steigt auf dem Gelände des Gut Darß zum siebten Mal ein großes Hoffest. Spiel, Spannung und Spaß sollen an dem Tag ab 11 Uhr im Vordergrund stehen. Dazu kommen vielfältige Informationen rund um die Arbeit des Gut Darß. Zudem können sich Interessierte über die Technik informieren. Begleitet wird das Hoffest von einem Kunsthandwerkermarkt, einer Präsentation der Freiwilligen Feuerwehr Born sowie einer Schau alter Landmaschinen. Für Kinder gibt es zusätzlich verschiedene Angebote. Ab 11 Uhr spielt das „Party Tune Duo“, ab 18.30 Uhr sorgt die Rostocker „Pegasus House Band“ für Stimmung.

Timo Richter