Hoffnung und Verzweiflung sind bei Galina Viertel ganz nah beisammen. Sie selbst stammt aus der Ukraine, ist seit 18 Jahren in Deutschland, nachdem sie einst dem Ruf der Liebe gefolgt ist. Nun ist die einstige Lehrerin wieder im früheren Job tätig: Sie unterrichtet.

Knapp zwei Dutzend junger Frauen und Männer aus der zerbombten Ukraine sind es, die im abgetrennten Foyer des Gutes Darß die ersten deutschen Wörter lesen lernen. Galina Viertel ist einigermaßen streng, achtet auf die Aussprache ihrer Eleven.

Zweimal in der Woche findet im Gut Darß so eine Unterrichtseinheit statt. Galina Viertel merkt ganz deutlich: Ihre Schülerinnen und Schüler, meist schon im Erwachsenenalter, wollen lernen. Aber bei jeder Gelegenheit der Rückkehr in die Ukraine muss die Lehrerin auf einen Schüler, auf eine Schülerin verzichten. „Fast alle wollen so schnell wie möglich wieder zurück in die Heimat“, sagt die Lehrerin aus Barth.

Morgendlicher Anruf

Sie selbst ist betroffen: Ihr Sohn ist seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine. „Jeden Morgen muss ich anrufen, um zu wissen, dass es ihm gut geht“, sagt Galina Viertel. Jeden Morgen bangt sie, dass am anderen Ende niemand abnimmt.

Und trotzdem nimmt die Lehrerin mit ukrainischen Wurzeln ihre Kraft zusammen, um Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet wenigstens ein bisschen fit zu machen für ein Leben in dieser Region. Denn: Ein schnelles Ende des Krieges sieht Galina Viertel nicht.

Überraschender Stolz

Die Bartherin sieht, wie es ihren Schülerinnen und Schülern geht. Eine Frau, sagt sie, habe unvermittelt begonnen zu weinen. Nicht alle deren Familie haben es aus dem Land geschafft. Ein fünfjähriges Mädchen war höchst erstaunt, dass Galina Viertel sie auf Ukrainisch ansprechen konnte. „Ich bin Ukrainerin“ habe das Mädchen überzeugt gesagt. Diesen Stolz auf die eigene Nation habe sie früher nie kennengelernt.

Nun sind es um die 20 Frauen und Männer, die zweimal in der Woche im Foyer des Gutes Darß Deutsch büffeln. Galina Viertel lässt ihre Schülerinnen und Schüler lesen – einen Text über die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland. Bei bestimmten Buchstabenkombinationen greift Galina Viertel ein. „Falsch“ – das ist im Foyer des Gutes Darß immer wieder zu hören. Wenn die Wörter eines Satzes aber korrekt ausgesprochen werden, gibt es Lob – und ein Raunen im Klassenzimmer zeigt, dass alle anderen das im Stillen nachsprechen, sich ebenso freuen, wenn „ie“ beziehungsweise „ei“ gut artikuliert wurden. Beim „eu“ in Freude wird dann auch Galina Viertel froh, denkt an das morgendliche Telefonat mit dem Sohn, der zurzeit in Lwiw im Westen des Landes stationiert ist.

Entwicklung zum Mittelpunkt

Das Gut Darß hat sich in den vergangenen Wochen ein wenig zum Mittelpunkt der Hilfe auf dem Darß entwickelt. Es wird nicht nur der Raum für den Deutschunterricht zur Verfügung gestellt, in sozialen Netzwerken wird konkret um Spenden geworben und drei Familien haben in Kooperation mit dem Landwirtschaftsbetrieb nicht nur eine Unterkunft gefunden, sondern auch schon eine berufliche Zukunft.

Die drei besonders unterstützten Familien sind keine Unbekannten, wie der Geschäftsführer des Gutes Darß, Marc Fiege, sagt. Die Familie einer ehemaligen Aupair-Kraft, die Familie eines schon früher in dem Betrieb tätigen Handwerkers und die Familie eines Mitarbeiters, der langfristig in Born bleiben möchte – diese Menschen leben derzeit in den Unterkünften für Mitarbeiter oder in einer Ferienwohnung einer befreundeten Familie.

Chancen für Menschen und Betrieb

Beeindruckt ist Marc Fiege vom Willen der Flüchtlinge. „Sie wollen lernen, sie wollen arbeiten, um auf eigenen Füßen zu stehen.“ Drei Männer haben in dem Landwirtschaftsbetrieb schon eine Anstellung gefunden. Seitens des Unternehmens werden mit den Ukrainern auch Behördengänge gemacht, sagt Marc Fiege. Der möchte die Betroffenen am liebsten schnell in Arbeit bringen, um deren Selbstständigkeit zu unterstützen. „Viele haben eine tolle Einstellung, sind dankbar und wollen nicht auf die Hilfe anderer angewiesen sein.“

Der Unternehmer gibt sich offen, sieht auch eine Chance für die Region, die zurzeit aufgrund der zumeist mangelnden Deutsch-Kenntnisse nicht genutzt werden könne. Marc Fiege sieht das als Herausforderung – nicht nur für den eigenen Betrieb, sondern auch für die Ukrainer, von denen ein Gutteil so schnell wie möglich wieder zurück in die Heimat reisen wolle.

Von Timo Richter