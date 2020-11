Klockenhagen

Paul Vollbrecht ist 19 Jahre alt und absolviert auf dem Gut Klockenhagen eine Ausbildung zum Landwirt. Damit begonnen hat er in diesem Jahr nachdem er in Rostock sein Abi abgelegt hatte.

Eigentlich dauere die Ausbildung drei Jahre, erzählt er. Da er jedoch das Abitur in der Tasche habe, verkürze sich die Ausbildungszeit auf zwei Jahre. „Bereits in der 9. Klasse habe ich in einem landwirtschaftlichen Betrieb ein dreiwöchiges Praktikum absolviert“, berichtet er. Bevor er auf Gut Klockenhagen mit der Ausbildung begann, habe er hier zur Probe gearbeitet.

Kürzer geht der Weg zur Arbeit nicht

„Mit gefällt es sehr, an der frischen Luft zu arbeiten.“ Eingestiegen ist er bei den Mastbullen und den Rindern, ab Frühjahr geht es dann für ihn in die Pflanzenproduktion.

Da er auf dem Betriebsgelände ein Zimmer zu Verfügung gestellt bekommen hat, ist der Weg zur Arbeit sehr kurz. In der Freizeit fahre er sehr gern an die Ostsee oder treffe sich so oft es gehe mit Freunden in Rostock, sagt Paul Vollbrecht abschließend.

