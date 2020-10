Klockenhagen

Ronja Buse stammt aus dem nordrhein-westfälischen Unna und studierte in Halle, wo sie ihren Bachelor in Agrarwissenschaften machte. Die 27-Jährige hat sich danach für das Wintersemester an der Universität Rostock beworben, um ihren Master in Nutztierwissenschaften zu erwerben. Bis es soweit ist, absolviert sie noch bis Ende Oktober im Gut Klockenhagen ein Praktikum. „Um Erfahrungen in der Mutterkuh- und Fleischrinderhaltung zu sammeln“, erzählt Ronja Buse.

Sie habe sich für das Gut Klockenhagen entschieden, weil es „ein sehr gut geführter Bio-Betrieb ist“. Und da sie das Meer liebe, komme ihr auch die Nähe zur Ostsee sehr zupass. „Ich mag Fischland, Darß und Zingst. Besonders gern bin ich in Ahrenshoop. Wenn ich Besuch bekomme, dann lade ich diesen gern zu einer Fahrt ans Meer ein“, so Ronja Buse. Und wie hat der Übergang vom Hörsaal in die Praxis geklappt? „In körperlicher Hinsicht ist das ganz schön anstrengend. Ich schlafe jetzt abends viel besser ein.“

Von Edwin Sternkiker