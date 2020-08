Klockenhagen

Die Mitglieder des Landwirtschafts- und Umweltausschusses Ribnitz-Damgarten mussten gut zu Fuß sein. Denn bei der Besichtigung von Gut Klockenhagen ging es kreuz und quer über das große Betriebsgelände. Der Weg führte unter anderem zu den Silos sowie den hochmodernen 2019 errichteten Schweineställen. Die Besucher konnten auch einen Blick in den 2019 entkernten und modernisierten Mutterkuhstall werfen. Der stammt, wie auch die anderen Ställe, noch aus DDR-Zeiten.

Stall für Bio-Mastbullen wurde modernisiert

Entkernt und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen umgebaut wurde auch der Stall für die Bio-Mastbullen. Die Arbeiten hier konnten in diesem Jahr abgeschlossen werden. Der Bullenstall wurde zu einem sogenannten Tretmiststall umgebaut, erläuterte Ralf Schneider. Der 49-Jährige ist seit 1992 Hauptgesellschafter von Gut Klockenhagen. „Tretmiststall, was ist das?“, fragte jemand aus der Gruppe. Schneider gab bereitwillig Auskunft: „Dieser Stall besitzt einen Boden, der ein Gefälle aufweist. Der Mist wird durch die Tiere selbst, nämlich durch ihr Gewicht und ihre Bewegungen, ständig in Richtung des Gefälles bewegt.“ Weiterer Knüller in diesem Stall: Ein Roboter versorgt die Tiere kontinuierlich mit frischem Stroh.

Anzeige

Das Gut Klockenhagen beschäftige zurzeit 27 Mitarbeiter und bildet vier Lehrlinge aus. Der Agrarbetrieb hat drei Standbeine, berichtete Ralf Schneider den Ausschussmitgliedern. Ein Standbein seien die rund 2000 Rinder, darunter sind 850 Mutterkühe. Außerdem werden 550 Bio-Mastbullen gehalten. Letztere bezeichnete Schneider als „lebenswichtig für den Betrieb, weil sie entscheidend sind für die Deckung der Kosten“. Das zweite Standbein sind die rund 5000 Schweine. Drittes Standbein des Betriebes ist der Ackerbau.

Weitere OZ+ Artikel

Stadt Ribnitz-Damgarten ist größter Verpächter

2500 Hektar werden bewirtschaftet. Größter Verpächter mit rund 800 Hektar ist die Stadt Ribnitz-Damgarten. Die gesamte Fläche wird seit 2018 komplett ökologisch bewirtschaftet. Ökologische Bewirtschaftung heißt unter anderem, dass seit mehreren Jahren auf Glyphosat und andere Pestizide verzichtet wird. Auf eine entsprechende Frage aus dem Ausschuss berichtete Schneider, dass auch die Tierhaltung zu 100 Prozent auf ökologischer Basis erfolge. Dazu gehörten eine artgerechte Haltung mit reichlich Auslauf sowie gesunde und ausgewogene Ernährung. Wie artgerechte Tierhaltung funktioniert, demonstrierte er den Gästen in den nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen errichteten Schweineställen. Hier können die Ferkel im warmen Stroh kuscheln und schlafen, sich gemeinsam draußen austoben und verschiedene Spielgeräte nutzen.

In dem Betrieb wird konsequent der Kreislaufgedanke umgesetzt. Dazu gehöre, dass nahezu das gesamte für die Ernährung der Tiere notwendige Futter im Betrieb selbst produziert werde, erläuterte Schneider weiter. Neben Mais sind das Weizen, Gerste und Roggen.

Winterbegrünung wird ausgeweitet

Gut Klockenhagen verzichtet auf den Einsatz von künstlich hergestelltem Dünger. „Um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, düngen wir nahezu ausschließlich mit dem bei uns im Betrieb anfallenden Stallmist und mit Gülle.“ Letztere sei ebenso wie Stallmist ein organischer Wirtschaftsdünger, der nach Bio-Verordnung den Betriebskreislauf nicht verlassen dürfe und ausschließlich von den eigenen Tieren stamme, erläuterte Schneider den Ausschussmitgliedern. Die Ausbringung der Gülle ist zeitlich begrenzt worden und nur dann zugelassen, wenn sich die Pflanzen in der Wachstumsphase befinden und die Nährstoffe auch aufnehmen können. Doch Gülle fällt während des gesamten Jahres an. Um sie zwischenlagern zu können, hat das Gut zwei große Güllebehälter gebaut.

Wichtige Themen sind auch Landschaftspflege sowie Tier- und Umweltschutz. So werde die Winterbegrünung weiter ausgeweitet, um der Bodenerosion vorzubeugen, berichtete der Geschäftsführer. Außerdem wurden Gewässerschutzstreifen geschaffen und es werden seit mehreren Jahren Blühstreifen angelegt. Weiterhin lasse man Altgrasstreifen stehen, damit dort Insekten überwintern können, erläuterte der Geschäftsführer. Außerdem sei eine Wildbienenweide angelegt worden. Sehr erfolgreich sei in diesem Jahr die Rettung von Rehkitzen durch den Einsatz von Drohnen gewesen.

„Ich bin sehr beeindruckt von dem, was ich gesehen und gehört habe“, sagte Ausschussvorsitzender Helge Eggersmann ( SPD/Grüne) am Ende des Rundgangs. „Der Betrieb ist gut strukturiert, alle Außenflächen und Ställe sind sehr sauber, die Tiere machen einen sehr gepflegten und fidelen Eindruck. In diesem Betrieb kann man sehen, wie umwelt- und ressourcenschonende Landwirtschaft funktioniert.“

Von Edwin Sternkiker