Ribnitz-Damgarten/Barth/Ahrenshoop

Kommt er nun oder kommt er nicht, der groß angekündigte erneute Wintereinbruch mit bis zu 60 Zentimetern Neuschnee? Die Wettervorhersagen deuten am Donnerstag daraufhin, dass MV eher verschont bleibt. Klar ist aber, dass es weitestgehend kalt bleibt.

Das sind zumindest einmal gute Voraussetzungen für ein winterliches Vergnügen. Und wohl kaum etwas bereitet mehr Spaß als eine rasante Rodelpartie. Bereits am vergangenen Wochenende zog es bei Neuschnee, Sonnenschein und knackig kalten Temperaturen viele große und kleine Kinder auf die Hügel der Region. Damit Sie auch auf das anstehende Wochenende vorbereitet sind, listen wir hier die beliebtesten Schlittenpisten in Ribnitz-Damgarten und Umgebung auf.

Bleicherberg und Wolfsberg in Ribnitz

Gut 30 bis 40 Meter geht es hinab. Der Bleicherberg, ein mit Bäumen bewachsener Hügel an den Klosterwiesen im Ribnitzer Zentrum, zieht viele Kinder mit Schlitten an. Weil der Spielplatz am Fuße des Hügels abgebaut wurde, ist auch ausreichend Auslauf da und die Kinder müssen nicht abrupt bremsen, um eine Kollision mit dem Klettergerüst zu vermeiden. Ein Parkplatz ist nur wenige Meter entfernt.

Südlich von Ribnitz existierte einst der Wolfsberg. Der wurde zwar abgetragen, aber einzelne kleine Hügel lohnen sich für eine Schlittentour. Quelle: Robert Niemeyer

Durch den Bau der Umgehungsstraße ist vom ehemaligen Wolfsberg, Ribnitz-Damgartenern auch als Russenberg bekannt, nicht mehr viel übrig. 2003 und 2004 wurde der Berg abgetragen. Das Material wurde für den Bau der Umgehungsstraße verwendet. Dennoch sind an der einen oder anderen Stelle Hügel übrig geblieben, die bei Rodlern beliebt sind. Allerdings muss man gut zu Fuß sein, um hierhinzukommen. Südlich von Ribnitz westlich des Rostocker Landwegs – ein Fuß- und Radweg – gelegen, ist die Ecke mit dem Auto nicht wirklich zu erreichen.

Am Sportplatz Damgarten

Der Aushubhügel in der Nähe des Damgartener Sportplatzes Quelle: Robert Niemeyer

Fast schon ein kleines Rodelparadies, der Aushubhügel in Damgarten. Am Sportplatz vorbei führt ein Weg zu dem kleinen Berg, der sogar mehrere Rodelbahnen in verschiedene Richtungen hat, gut 30 bis 40 Meter lang mit ausreichend Auslauf. Sinnigerweise parken Autos am Sportplatz – hier ist genug Platz für alle. Am Hügel wird es mitunter zu eng und chaotisch, wenn Autofahrer ihre Kinder bis zum Fuße des Hügels fahren wollen. Der etwa 200 Meter lange Fußweg zum Hügel lässt sich als Aufwärmstrecke für den Rodelspaß nutzen.

Rodelhügel in Gruel

Der Rodelhügel am Tribohmer Bach in Gruel Quelle: Robert Niemeyer

Die Senke am Tribohmer Bach, kurz vor dem Örtchen Gruel, von Ahrenshagen kommend, war und ist beliebt bei Rodlern. Auf der rechten Seite der Straße geht es weit und relativ steil den Berg hinunter. Für parkende Autos ist hier eigentlich kein Platz. Aber es gibt eine Sitzbank zum Ausruhen.

Der Bakelberg in Ahrenshoop ist mit 17,9 Metern die höchste natürliche Erhebung auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Quelle: Timo Richter

Bakelberg und Schifferberg in Ahrenshoop

Außer Dünen und Deichen, die allerdings nicht den größten Rodelspaß versprechen, gibt es in Ahrenshoop gleich zwei Erhebungen, die zum Schlittenfahren geradezu einladen. Mit 17,9 Metern Höhe ragt der Bakelberg am höchsten auf. Damit ist der Bakelberg die höchste natürliche Erhebung auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Laut dem Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke lässt es sich dort gut rodeln. Wer ein Päuschen braucht, findet auf der höchsten Stelle eine Sitzgelegenheit. Bis vor kurzem blickte von dort ein Standbild des Gründers der Künstlerkolonie, Paul Müller-Kaempff, über die Landschaft. Der Bakelberg ist nur zu Fuß zu erreichen.

Der Schifferberg in Ahrenshoop bietet eine gute Rodelmöglichkeit auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Quelle: Timo Richter

Besser angenommen wird allerdings die Abfahrmöglichkeit vom Schifferberg. Dort können Rodelfreunde mit dem Auto vorfahren, einige Parkplätze stehen an der Schifferkirche zur Verfügung. Die Schlittenfahrer können vom Schifferberg in Richtung Bodden abfahren. Ansonsten werden auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst Deiche und Dünen genutzt, um wenigstens ein kurzes Rodelvergnügen zu haben. Achtung: Auf Maulwurfshügel achten, die die Fahrt unsanft bremsen können.

Schlitten fahren in Barth

In der Vinetastadt und den umliegenden Gemeinden wird ebenfalls gern jeder Hügel für eine rasante Schlittenabfahrt genutzt. Beliebt in der Boddenstadt sind vor allem die Barther Anlagen. Fußläufig kommt man über die Nobertstraße direkt in die Anlage. Gern gerodelt wird auch auf dem Friedhofswall in der Nähe des Bahnhofes. Wer mit dem Auto kommt und nicht lange nach einem Parkplatz suchen möchte, nutzt am besten den Parkplatz am Reifergang.

Von Anja Krüger, Timo Richter, Robert Niemeyer