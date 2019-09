Nach Brand im Gymnasium Ribnitz-Damgarten: Montag wird wieder unterrichtet

Ribnitz-Damgarten

Die sonst übliche morgendliche Geschäftigkeit am Richard-Wossidlo-Gymnasium ist am Freitag ausgeblieben. Nur ein paar ahnunglose Schüler trudeln ein. Die Schule ist geschlossen, am Abend zuvor hat es gebrannt. Die Weiterleitung der Nachricht, dass am Freitag der Unterricht ausfällt, hat bis auf wenige Ausnahmen gut funktioniert.

Die wenigen Schüler, die die Benachrichtigung über den Schulausfall nicht rechtzeitig erreicht hatte, fanden Freitagmorgen diesen Zettel an der Eingangstür zum Atrium vor. Quelle: Edwin Sternkiker

Andreas Klemp ist als Hausmeister an der Schule tätig. Er hatte am Donnerstag um 19.42 Uhr einen Notruf abgesetzt, zwei Minuten zuvor hatte bereits die Brandmeldeanlage des Gymnasiums Alarm geschlagen. Klemp berichtet, dass die Feuerwehrmänner innerhalb von nur fünf Minuten vor Ort waren und der Einsatz sehr „professionell“ abgelaufen sei. Eine Einschätzung, die die Schulleitung teilt. Als das Feuer im Technikraum mit den Batterien für die Notstromversorgung ausbrach, fanden gerade Elternabende im Gymnasium statt. Rund 200 Personen befanden sich im Gebäude. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

„Es roch, als ob jemand eine Silvesterrakete gezündet hat“

Am Donnerstagabend hat es im Wossidlo-Gymnasium in Damgarten gebrannt. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Eine Mutter beschreibt das Erlebte so: „Wir saßen in der Elternversammlung. Da kam plötzlich eine Frau in den Klassenraum und rief: ,Alle raus, es brennt, das ist kein Scherz.' Auf dem Flur habe ich noch Rauch gesehen und er roch, als ob jemand eine Silvesterrakete gezündet hat. Der Feueralarm ging erst ziemlich spät los, wie ich finde. Zehn Minuten später war die Feuerwehr da und die Eltern durften nach Hause gehen. Über eine Notfallkette ging dann am Abend noch die Info rum, dass am Freitag die Schule ausfällt."

Beißender Brandgeruch hängt in der Luft

Nach dem Löschen des Feuers wurde das Gebäude entlüftet. Trotzdem werde der Brandgeruch in dem betreffenden Gebäudeteil nach Einschätzung von Feuerwehrsprecher Berthold Moog noch etliche Tage wahrzunehmen sein. Gegen 22 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr dann beendet.

Das Richard-Wossidlo-Gymnasium Ribnitz-Damgarten blieb am Freitag geschlossen. Quelle: Edwin Sternkiker

Die OZ machte gestern Vormittag mit Schulleiterin Sigrid Schermuk einen Rundgang durch den betroffenen Ostflügel. Von dem Brand besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurden neben dem Technikraum zwei Toiletten und Teile des Flures. Sie sind sehr stark verrußt. Die Klassenräume der oberen Etage des Ostflügels sind hingegen kaum betroffen.

Ostflügel kann vorerst nicht genutzt werden

Es liegt ein beißender Geruch in der Luft. Zunächst müsse ein Gutachter seine Arbeit machen und eine Spezialreinigungsfirma den Ruß beseitigen, so die Schulleiterin. Und es wird auch eine Luftschadstoffmessung geben. Die wird von Seiten der Schule gefordert. Weiter sagte die Schulleiterin, dass am Montag der Unterricht wieder stattfinden werde. „Nicht im Ostflügel, der bleibt erst einmal geschlossen. Für den Unterricht genutzt werden der Westflügel und die Räume um das Atrium herum“, erläutert Sigrid Schermuk.

Auswirkungen auf die Harbig-Schule

Auswirkungen hat der Brand auch auf die benachbarte Regionalschule Rudolf Harbig. Weil die Klassenräume dort nicht ausreichen, werden von der Stadt Ribnitz-Damgarten als Schulträger im Richard-Wossidlo-Gymnasium bereits seit vielen Jahren Räume angemietet. „Wir haben unsere Schüler am Freitag aus dem Gymnasium-Gebäude herausgenommen. Bei dieser Regelung bleibt es auch am kommenden Montag und Dienstag. Wir werden dann sehen, wie es danach weitergeht“, so Peter Range, stellvertretender Schulleiter der Harbig-Schule.

Von Edwin Sternkiker und Timo Richter