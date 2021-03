Dabitz

Noch wirkt der Hafen Dabitz einsam und verlassen – kein Boot im Wasser, die Tür des Bistros verschlossen. Im Hintergrund aber laufen bereits die Vorbereitungen für die Saisoneröffnung. Das Datum steht mit dem 1. April bereits fest, wie Thomas Rath informiert.

Der 36-Jährige ist Hafenmeister und Bistrobetreiber im Hafen Dabitz, dessen Betreiber der Hafenverein Dabitz ist. Mehr Events, mehr Wassersport: So könnte man überschreiben, was er und sein Team in diesem Jahr bieten wollen.

Neu: Wassersportkurse im Hafen Dabitz

Erst im Sommer 2019 ist der Hafen als Wasserwanderrastplatz offiziell eröffnet worden. Noch gilt das Kleinod für Segler, Camper und Wassersportler als Geheimtipp. „Aber wir bekommen schon jetzt ordentlich Buchungen rein, haben schon Wartelisten“, erzählt Rath.

Es ist wohl das Gesamtpaket aus Lage und Angebot, was die Menschen an das südwestliche Ufer der Grabow zieht. Und seit der Eröffnung hat Thomas Rath einen nicht geringen Anteil daran, dass der Hafen in den Sommermonaten mehr und mehr zum Anlaufpunkt wird. Von Saison zu Saison wird das Angebot erweitert.

In diesem Jahr liegt der Fokus darauf, das Angebot an Wassersport auszubauen. Unter dem Namen „Water Central“ wird nicht nur der Verleih von Wassersportausrüstung geboten, sondern auch Kurse, um verschiedene Wassersports zu erlernen. Von Wind- und Kitesurfen über Segeln, Schwimmen bis hin zum Stand-up-Paddling: „Wir sind ein Team von lizenzierten Wassersport-Lehrern, was den Qualitätsstandard ziemlich hochschraubt“, sagt Thomas Rath, der sich und sein Team als ein wenig verrückt – im positiven Sinne natürlich – bezeichnet.

Bereits jetzt können sich Interessierte über die Internetseite www.water-central.com für Kurse anmelden. Dies sei zum einen ratsam, um nicht zum gewünschten Termin vertröstet werden zu müssen. „Außerdem wollen wir keinen Massentourismus auf dem Wasser“, sagt Rath.

Zahlreiche Livemusik-Events geplant

Und auch die Corona-Pandemie mit den einhergehenden Regelungen wie den Abstandsregeln, spielt dabei natürlich eine Rolle. Corona hat schon im vergangenen Jahr den Saisonstart hinausgezögert. Dass es in diesem Jahr wieder so kommen könnte, davon geht er nicht aus. „Das Bistro öffnen wir ab dem 1. April nun erst mal mit einem Außer-Haus-Verkauf“, informiert er.

Er hoffe, dass die Corona-Inzidenzien niedrig bleiben beziehungsweise weiter sinken, sodass in naher Zukunft weitere Lockerungen der Restriktionen von Bund und Ländern beschlossen werden. Denn auch der Event-Plan für das Jahr 2021 steht bereits. „Wir haben geguckt, was im vergangenen Jahr gut lief. Das sind vor allem die Livemusik-Events gewesen. Deshalb soll es in diesem Jahr noch mehr derartige Veranstaltungen geben“, berichtet Rath. Immerhin elf stehen zwischen dem 29. Mai und dem 11. September auf dem Plan.

Bereits am ersten Aprilwochenende soll aber das erste Highlight im Hafen Dabitz geboten werden – das Osterspektakel. Geplant sind auch unter anderem ein Floh- und Künstlermarkt sowie ein Familien- und ein Halloweenfest.

Nur wenige Gastlieger laufen Hafen an

Thomas Rath blickt optimisch auf die kommende Saison. „Die Vergangene lief letztlich gut“, sagt er. Einzig sogenannte Gastlieger würde er sich mehr wünschen. Immerhin 40 mit Strom versorgte derartige Liegeplätzen sind beim Umbau des Hafens entstanden. Und auch das Hafenbecken, das zuvor nur 80 Zentimeter bis 1,20 Meter tief gewesen ist, ist auf eine Wassertiefe von 2,20 Metern ausgebaggert worden. Bis zu elf Meter lange Boote, so Rath, können im Hafen Dabitz festmachen. „Wir bieten hier einen idealen Platz zum Runterkommen – für Segler, die einen Zwischenstopp während eines Ostsee-Törns machen möchten beispielsweise“, wirbt der Hafenmeister.

Von Anja Krüger