Dabitz

Der Hafen Dabitz unweit der Vinetastadt Barth ist ein Kleinod für Wassersportler, Camper, Ruhesuchende und natürlich Bootsbesitzer. Und vor allem am Wochenende ist der Hafen auch immer einen spontanen Ausflug wert. Wenn der Hafen eine traumhafte Kulisse für Live-Events – Veranstaltungen für die ganze Familie – bietet.

Erst im Sommer 2019 ist der Hafen in der Gemeinde Kenz-Küstrow nach umfangreicher Sanierung als Wasserwanderrastplatz offiziell eröffnet worden. Noch gilt er als Geheimtipp. Obgleich Hafenmeister und Bistrobetreiber Thomas Rath zufrieden ist mit dem Start der diesjährigen Saison, die, wie schon im vergangenen Jahr, aufgrund der Corona-Pandemie verspätet begonnen hat.

Thomas Rath, Hafenmeister und Bistrobetreiber im Hafen Dabitz, ist selbst Wassersportler. Er freut sich, dass der Hafen endlich wieder belebt ist. Quelle: Anja Krüger

„Aber die Buchungslage ist super“, berichtet er. Die zehn Campingplätze seien aktuell ausgebucht, auch die Zeltwiese ist gut gefüllt und Erfrischungsgetränke, Kuchen, Eis sowie warme Gerichte locken zunehmend Tagesgäste. „Lediglich Gastlieger sind noch selten“, berichtet er. Nichtsdestotrotz: „Ich bin froh, dass wir wieder starten konnten. Und vor allem, dass wir auch wieder Veranstaltungen durchführen können“, sagt der junge Mann. Zu diesen zieht es Jung und Alt auf das weitläufige Gelände. Denn die regelmäßig stattfindenden „Happy Dabitz BBQ“ sind Events für die ganze Familie. Livemusik, Leckeres vom Grill, Kinderanimation: Es ist wohl die Mischung, die diese Abende so einmalig macht. Das Schöne: Wer nicht unmittelbar beim Geschehen sein möchte, hat auf dem Gelände genug Möglichkeiten, das Geschehen aus der Entfernung zu verfolgen.

Termine für Happy Dabitz BBQ In regelmäßigen Abständen wird im Hafen Dabitz das Happy Dabitz BBQ gefeuert. Leckeres Grillgut und Livemusik gibt es jeweils ab 17 Uhr am: 3. Juli mit der Band „Fisherman’s Wife“ 10. Juli mit der Band „Die Guten“ 23. Juli mit der Band „Les Bummms Boys“

Und auch ein Sonntagnachmittagsausflug zum Hafen, der direkt am Ostseeküstenradweg liegt, lohnt sich. „Da haben wir über Tag verschiedene Acts, den Gitarrenspieler Harry aus Barth beispielsweise, der Titel aus den 60er und 70er Jahren spielt, auch plattdeutsche Titel. Oder DJ Zikke ist hier, der nicht einfach nur Musik spielt, sondern auch unterhält“, erzählt Rath.

Wassersport in allen Varianten

Neu in diesem Jahr ist das Angebot der Wassersportschule WaterCentral in Dabitz. Rath selbst ist passionierter Wassersportler und Gründer der Wassersportschule, die in Kooperation mit der Wassersportschule Barth so ziemlich jede Sportart, die mit dem erfrischenden Nass zu tun hat, lehrt. „Wir sind ein Team von lizenzierten Wassersport-Lehrern, was den Qualitätsstandard ziemlich hochschraubt“, wirbt Thomas Rath, der sich und sein Team als ein wenig verrückt – im positiven Sinne natürlich – bezeichnet.

Ganz neu: Das Wingsurfen – eine Kombination aus Kite- und Windsurfen sowie dem Standup-Paddling. „Diese Sportart entwickelt sich hierzulande gerade zum Trend. Man schwebt übers Wasser – sieht total ästhetisch aus und macht süchtig“, schwärmt er.

Gerade nutzen Viertklässler das Angebot von WaterCentral, probieren sich unter anderem im Standup-Paddling aus. „Das Wasser hat aktuell etwa 20 Grad, Tendenz steigend“, informiert der Allrounder. Möglichkeiten an Wassersport bieten die Akteure der Wassersportschule beinahe für jedes Alter. Angefangen beim Schwimmen ab sechs Jahren bis hin zum Segeln: Bei individuellen Trainingseinheiten können sich Wassersportler in die verschiedenen Sportarten einweisen lassen. Außerdem wird in Dabitz auch Equipment für Wing- und Kitesurfen sowie fürs Standup-Paddling verliehen. Segelboote können ebenfalls gemietet werden.

Was am Hafen Dabitz noch geplant ist

Rath schaut optimistisch auf die noch anlaufende Saison. Das Personal habe er um zwei Mitarbeiter aufgestockt. Eine Erfahrung aus der vergangenen Saison, die auf Schlag begonnen hat und mehr Urlauber an die Ostsee- und auch Boddenküste gezogen hat, als die Jahre zuvor. Und auch ein wenig Kalkül steckt dahinter. Denn Rath plant das Angebot an Veranstaltungen auszubauen. „Neben unseren Happy BBQ gibt es hier ab und zu Trödelmärkte. Geplant sind zusätzlich Lesenachmittage“, erzählt er.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn seine Vision sei es, den Hafen Dabitz zum Anlaufpunkt für verschiedene Interessen- und Altersgruppen zu entwickeln.

Von Anja Krüger