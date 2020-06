Ribnitz-Damgarten

Bereits seit vielen Jahren gehören die Brücke über den Templer Bach in Damgarten und der Bohlenweg, der in Richtung Gutshaus Pütnitz führt, zu den „Sorgenkindern“ der Stadt. Etliche Bohlen sind locker, Teile des Geländers verfault, und an einer Stelle schaut auch ein dicker Nagel weit heraus. Wohl dem Radler, der ihn rechtzeitig entdeckt.

Es ist unübersehbar: Es besteht Handlungsbedarf. Zumal die Brücke und der Holzbohlenweg sehr intensiv genutzt werden, sagte Andreas Gohs ( CDU/ FDP) in der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten am Dienstag in der Bibliothek.

Kein tragfähiger Baugrund

Stadtarchitekt Heiko Werth verwies in der Sitzung darauf, dass sich das Bauamt bereits seit Längerem mit dem Thema befasse. Bei dem Holzbohlenweg handle es sich zwar nur um ein kurzes Stück Weg, aber es sei eben auch eine schwierige Passage, da es in diesem Bereich keinen tragfähigen Baugrund gebe. Deshalb habe man sich seinerzeit beim Bau des Holzbohlenweges für eine schwimmende Holzkonstruktion entschieden. Die allerdings verforme sich. Mit der Folge, dass immer wieder Reparaturen ausgeführt werden müssen.

Vorsicht Nagel! Fußgänger und Radler sollten die Augen aufmachen, wenn sie den Bohlenweg nutzen. Quelle: Edwin Sternkiker

Wie geht man nun mit dem Problem um? Diese Frage stellte der Stadtarchitekt in den Raum und erläuterte, dass es zwei Möglichkeiten gebe: Neubau oder Sanierung im Bestand. Egal, für welche Variante man sich entscheide, es werde teuer.

Werth informierte die Ausschussmitglieder und anwesenden Einwohner darüber, dass man im Tiefbauamt jetzt verstärkt an der Beantwortung der Frage arbeite, wie man mit Brücke und Bohlensteg umgehen sollte. „Wir brauchen eine dauerhafte, solide Grundkonstruktion.“

Eine Rekonstruktion im Bestand würde den Vorteil bieten, dass man neben Fachfirmen auch eigene Kräfte einsetzen könnte, um den finanziellen Aufwand zu reduzieren, erläuterte der Ribnitz-Damgartener Stadtarchitekt weiter. Ein Neubau hingegen könne zu einem „Riesenprojekt“ ausufern, so seine Befürchtung.

Projekt soll im September vorgestellt werden

Ausschussvorsitzender Andreas Gohs fragte am Ende dieses Tagesordnungspunktes: „Sie planen also eine Instandsetzung?“ Werth antwortete: „Ich denke, zur übernächsten Sitzung des Stadtausschusses Damgarten am 30. September kann ich über das Vorgehen informieren.“ Noch gehe es ja mit der Brücke und Bohlenweg, sagte Gohs abschließend. „Aber wir wollen nicht an einen Punkt kommen, an dem man sie sperren müsste“.

Von Edwin Sternkiker