Ribnitz-Damgarten

Die Brücke über den Templer Bach beim Damgartener Hafen und der sich anschließende Bohlensteg Richtung Gutshaus Pütnitz sind in die Jahre gekommen. An etlichen Stellen ist das Geländer verfault und Bohlen sind locker.

Eine Sanierung ist dringend notwendig. Beim Holzbohlenweg handelt es sich zwar nur um ein kleines Teilstück des Wanderweges Richtung Pütnitzer Gutshaus, aber dieses Stück macht besonders große Probleme, weil es in diesem Bereich keinen tragfähigen Baugrund gibt. Deshalb hatte sich die Stadt beim Bau des Steges seinerzeit für eine schwimmende Holzkonstruktion entschieden. Da der Untergrund instabil ist, verformt sich diese Konstruktion allerdings mit der Zeit, zudem setzt die Feuchtigkeit dem Holz sehr zu.

Anzeige

Teuerste Variante würde 600 000 Euro kosten

Welche Möglichkeiten es für eine Sanierung des Steges gibt, darüber informierte Bauamtsleiter Heiko Körner in der jüngsten Sitzung des Stadtausschusses Damgarten. Vier Varianten wurden vom Bauamt geprüft. Maximalvariante: Man entscheidet sich für eine Pfahlgründung. Abgesehen davon, dass es sehr schwierig ist mit der dafür notwendigen schweren Technik an diesen Bereich heranzukommen, geht es bei dieser Variante richtig ins Geld. „Man muss mit Kosten von rund 600 000 Euro rechnen“, so Körner. Dann gebe es noch die Nullvariante. Heißt: Sowohl die Brücke über den Templer Bach als auch der Holzsteg werden abgerissen, Radler und Fußgänger würden in diesem Falle die Pütnitzer Straße nutzen müssen, um zum Gutshaus und dann weiter zum Rad- und Wanderweg entlang des Ribnitzer Sees zu kommen. Der ist bis zum Köppenberg ausgebaut.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Dritte Möglichkeit: Es wird ein flach gegründeter Betonweg gebaut. Der wäre auch nicht ganz billig und würde mindestens 250 000 Euro kosten. Die vierte, vom Bauamt favorisierte Variante sieht die schwimmende Verlegung von Tropenholz vor. Aber auch diese Variante habe man zunächst ausgeschlossen, weil sie dem von der Stadt verfolgten Nachhaltigkeitsgedanken widersprechen würde, so Körner. „Zumal auch zertifizierte tropische Hölzer keine Garantie dafür sind, dass dieses Holz auch tatsächlich aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammt.“

Hölzer sollen schwimmend verlegt werden

Doch dann sei man auf einen Anbieter aus den Niederlanden aufmerksam geworden, der Tropenholz aufarbeitet, das im Zuge von Baumaßnahmen in Häfen geborgen wird. Die geschätzten Gesamtkosten bei dieser Variante würden sich auf etwa 80 000 Euro belaufen. Die auf zweieinhalb Meter zugeschnittenen Hölzer sollen dann schwimmend verlegt werden.

Ausschussvorsitzender Andreas Gohs ( CDU/ FDP) machte deutlich, dass ein Abriss von Brücke und Steg für ihn nicht Frage komme, schließlich handle es sich um einen der am intensivsten touristisch genutzten Wanderwege. Er sprach sich für die Verwendung von recyceltem Tropenholz bei der Instandsetzung des Weges aus. „Zumal die Gesamtkosten von 80 000 Euro auch eine überschaubare finanzielle Größe sind“, so Gohs. Das sahen auch die anderen Mitglieder des Stadtausschusses Damgarten so. Einstimmig befürworteten sie diese Variante.

Körner informierte darüber, dass nun der Hauptausschuss die Ausschreibung auf den Weg bringen werde. Für die Bauplanung und Fertigstellung wird der Zeitraum von Dezember dieses Jahres bis März 2021 angepeilt.

Von Edwin Sternkiker