Hafen in Fuhlendorf: Schwimmhäuser und neuer Steg geplant

Fuhlendorf

Der Steg gesperrt, Schilf macht sich breit: Mit einem Hafen hat die einstige Anlegestelle in Fuhlendorf nichts mehr gemein. Selbst dem Schild an der Dorfstraße, das den Weg dorthin weisen soll, erblasst vor Scham. Tatsächlich liegt das Kleinod seit Jahren im Dornröschenschlaf.

Im Ribnitzer Hafen hatte die Floating House GmbH ab 2014 Hausboote errichtet. Quelle: Robert Niemeyer

Aber die Retter stehen bereit. Die Floating Houses GmbH aus Berlin will den Wasserwanderrastplatz wieder mit Leben füllen – eine neue Steganlage bauen und schwimmende Ferienhäuser installieren. Die Gemeindevertretung hat den Weg dafür freigemacht. Auf ihrer jüngsten Sitzung haben die Mitglieder des Gremiums sowohl den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den entsprechenden Bebauungsplan sowie jenen zur Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans der Gemeinde gefasst. Bedeutet: Demnächst liegen die Unterlagen öffentlich beziehungsweise zur Einsicht im Amt Barth aus.

Projekt seit fünf Jahren in Planung

Das Vorhaben der Floating Houses GmbH ist nicht neu, wie Fuhlendorfs Bürgermeister Eberhard Groth berichtet. Nur würden eben die Mühlen der Demokratie in Deutschland langsam mahlen. Zeitlich ausgedrückt: „Vor fünf Jahren haben wir mit der Planung angefangen“, berichtet er. Dass die Umsetzung eines ähnlichen Vorhabens in Ribnitz neun Jahre gedauert hat, tröstet ihn nur wenig. In der Bernsteinstadt hat das Berliner Unternehmen in der vergangenen Woche einen Steg mit 15 Schwimmhäusern eingeweiht. „Ich war da, habe mir die Anlage angesehen. Die Leute waren begeistert“, berichtet das Gemeindeoberhaupt.

Gemeinde verkauft Gebäude und Fläche

In der Gemeinde schlägt man mit diesem Vorhaben gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Der wohl wichtigste Aspekt ist, dass der Hafen überhaupt wieder genutzt werden kann und damit der Ausbau der Tourismus- und Freizeitangebote in der Gemeinde. „Tatsächlich wird der Steg auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht – der gesamte Steg und einige Anlegeplätze“, berichtet Eberhard Groth.

Der Gemeinde entstehen keine Kosten. „Die Floating House GmbH übernimmt die Kosten zur Erstellung der Planung, Schaffung des naturschutzfachlichen Ausgleichs sowie, wenn nötig, die Kosten für die öffentliche Erschließung“, informiert das Gemeindeoberhaupt. Außerdem würde das Berliner Unternehmen das bestehende Gebäude sowie die Parkplätze erwerben – für 275 000 Euro laut Nachtragshaushalt, der auf der jüngsten Sitzung ebenfalls beschlossen worden ist. „Dieses Geld soll dann unseren Eigenanteil beim Bau des Urlauberzentrums mit Touristeninformation schmälern“, macht Groth deutlich.

Die Einrichtung, die, wie Groth betont, auch den Einheimischen offen stehen wird, soll zwischen Hafen und Sportplatz errichtet werden. Das Gebäude mit insgesamt etwa 1100 Quadratmetern Nutzfläche kombiniert einen großen Saal, der diversen Aktivitäten reichlich Raum bietet, mit einem kleinteiligeren Komplex, in dem unter anderem Sanitäreinrichtungen, Bibliothek und Touristeninfo untergebracht werden sollen. Mit einem witterungsunabhängigen Spiel-, Sport-, Spaß- und Veranstaltungsangebot für Einheimische und Gäste könne man die Saison bis in den Winter hinein verlängern. Die Gesamtkosten für dieses Projekt betragen rund 4,2 Millionen Euro, von denen die Gemeinde 1,5 Millionen Euro aufzubringen hat.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Steg spült Geld in Gemeindekasse

Um so erfreulicher wohl für die Gemeinde, dass sie dank Dritter touristisch aufgewertet wird, einen zweiten Hafen bekommt. Mit einem Projekt, das künftig auch noch jährlich ein wenig Geld zusätzlich in die Gemeindekasse spült. In Form von Pacht für die Wasserfläche, die seit August der Gemeinde gehört. „Hier sind das Infrastrukturministerium und das Finanzministerium MV involviert. Die Gemeinde hatte die Wasserfläche bisher zur kostenfreien Nutzung. Ein Erwerb ist nach der Inkommunalisierung erforderlich. Dieser ist jedoch nach den Erfahrungen des Amtes nicht übermäßg teuer“, lautet es in der Erklärung vom Amt. Erforderlich ist dies gewesen, damit der marode Steg einem neuen weichen kann. Denn reparabel ist der Alte nur noch mit einem finanziell erheblichen Aufwand. „Bei 450 000 Euro lag der Reparaturansatz für den Anleger“, berichtet Groth.

Er hofft nun, dass es keine Einwände der zu beteiligenden Behörden gibt und einer Baugenehmigung dann nichts mehr im Wege steht.

Von Anja Krüger