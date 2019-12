Hafen in Prerow soll attraktiver Anziehungspunkt werden

Prerow

Der Hafen samt Wasserwanderrastplatz in Prerow soll aus der Versenkung verschwinden. Die Liste von möglichen Vorhaben, um einen Aufenthalt am Prerowstrom noch angenehmer zu machen, will gar nicht enden. Um in dem Bereich, der schon zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft zählt, überhaupt etwas machen zu können, muss ein Bebauungsplan her. Über dessen Aufstellung wollen die Mitglieder der Prerower Gemeindevertretung während ihrer Zusammenkunft am Donnerstag kommender Woche abstimmen.

Laut Beschlussvorlage sind unter anderem die Erneuerung und Erweiterung des gastronomischen Angebots geplant. Neu gemacht werden soll auch der Anleger für die Fahrgastschiffe. Vorsorglich soll auch eine Anlegemöglichkeit über Winter für die Solarfähre eingeplant werden, die einmal Radler und Wanderer zwischen Zingst und Wieck über den Prerowstrom bringen soll.

Spielplatz auf „Wunschliste“

„Gerade zum Zwecke der besseren Nutzbarkeit für Feste und Veranstaltungen sich auch die landseitigen Flächen weiter zu entwickeln“, hat Elke Rensberg vom Sachgebiet Bau und Planung/Liegenschaften im Amt Darß/Fischland in die Begründung hineinformuliert. Für den Hafenbereich sei die Einordnung eines Spielplatzes zu untersuchen, weiterhin sollte über die Einrichtung eines Grillplatzes sowie Raststationen und Verweilplätzen nachgedacht werden. Zu berücksichtigen seien der Bau angemessener sanitärer Einrichtungen für Besucher und Segler gleichermaßen. In den Plan eingearbeitet wurden verschiedene Projekte, die vom Bauausschuss der Gemeindevertretung auf die „Wunschliste“ gesetzt wurden, etwa ein Spielplatz oder Grillplatz.

Auch zum Wasser hin wird es bei der Realisierung der Wünsche Änderungen geben. So soll eine Slip-Anlage gebaut werden, dadurch würde die Umgestaltung der Hafenkante einhergehen. Bestandteil der Planung ist demnach auch der Ausbau beziehungsweise die Neugestaltung des Bootsverleihs. Schwierig werde es aufgrund der beengten Platzverhältnisse auf dem Wasser und der Ausflugsschifffahrt auch noch eine Segelschule zu integrieren. Ob der Standort dennoch geeignet erscheint, solle während der Planungen geprüft werden.

Erhalt ursprünglichen Flairs

Ziel des Vorhabens ist es, den Binnenhafen in Prerow als attraktiven Aufenthaltsort zu entwickeln. Das ursprüngliche Hafenflair solle erhalten werden, heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage. Erfolgen kann das, indem historische Spuren, wie beispielsweise die alten Bootshäuser, sichtbar blieben. Insgesamt solle mit einer eher zurückhaltenden Gestaltung ein „Naherholungsbereich am Prerower Hafen mit Flair und Strahlkraft“ geschaffen werden. Selbstredend soll der Hafenbereich barrierefrei gestaltet werden. Mit der Aufwertung des Hafens sollen auch dessen dauerhafter Betrieb und Unterhaltung gesichert werden. Dabei geht es vor allem darum, im Prerowstrom dauerhaft einen ausreichenden Tiefgang für die Ausflugsschiffe zu gewährleisten. Vor der Saison war die Einfahrt in den Prerowstrom versandet (die OZ berichtete).

Während des Aufstellungsverfahrens sind laut Elke Rensberg umfangreiche Naturschutzbelange zu beachten. Weil Teile des landseitigen Plangebiets und auch die Wasserfläche im Flächennutzungsplan ohne Zweckbestimmung Hafen ausgewiesen ist, soll in einem eigenständigen Parallelverfahren auch die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg gebracht werden.

Freiraum für Entwicklung

Ob tatsächlich alle Vorstellungen verwirklicht werden können, ist laut Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) ungewiss. Der Plan solle erst einmal das größtmögliche Entwicklungspotenzial eröffnen. Damit ergäben sich die erforderlichen Freiräume, um sich Gedanken über die tatsächlich machbaren Vorhaben zu machen. Mit Blick auf dem geplanten Inselhafen in Verlängerung der Seebrücke soll laut René Roloff am Prerowstrom ein zweiter Anziehungspunkt geschaffen werden.

Über Kosten wird in dieser Phase des Planverfahrens noch nicht gesprochen. Klar ist nur, dass seitens der Landesregierung eine großzügige Förderung touristischer Projekte erfolgen wird, die im Zusammenhang mit dem Bau des Inselhafens stehen.

