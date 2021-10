Wieck

Stolperfallen am Wiecker Hafen durch gebrochene und abgesackte Betonplatten direkt an der Kaikante, dazu morsche Holzpfähle in Kai sowie am Ende des Steges – Steg und Ufersicherung sind so stark verschlissen, dass ein Neubau erforderlich ist. So steht es in einer Beschlussvorlage, über die die Wiecker Gemeindevertreter während ihrer Zusammenkunft am 19. Oktober abstimmen werden.

Das Vorhaben beziffert Mandy Krüger-Falk, Geschäftsführerin der Kur- und Tourist GmbH Darß, auf rund 1,3 Millionen Euro. Einen Neubau kann der Betrieb als wesentlicher Eigentümer des Wiecker Wasserwanderrastplatzes nicht ohne Förderung stemmen. Darum soll die Kommune das Vorhaben übernehmen. Die kann nämlich Fördermittel einwerben, ist zudem Eigentümerin von Teilbereichen des Wiecker Hafens.

Situation an Kaikante hat sich verschärft

Vor allem die Situation an der Kaikante hat sich nach Beobachtung von Mandy Krüger-Falk in der Vergangenheit immer weiter verschärft. Gerade das Auskranen der schweren Zeesboote aus dem Wasser habe zu Rissen in den Betonplatten geführt. In der Folgezeit seien die ursprünglichen Risse zu größeren Absätzen geworden. Die Konsequenz: Das Kranen mit schwerer Technik im Wiecker Hafen ist nicht mehr erlaubt. Letztmalig wurden die Traditionsschiffe 2019 per Kran in Wieck ins Winterlager gehoben, wie die Geschäftsführerin der Kur- und Tourist GmbH sagt.

Großer Sanierungsbedarf herrscht auch am Ende des Steges. So wurde zwar im Jahr 2015 der Belag in dem Bereich erneuert, aber die alten Pfähle blieben als tragende Konstruktion erhalten. Seit Jahren dürfen in Wieck darum keine Ausflugsschiffe mehr festmachen. Das auf dem Steg verlegte Bongossiholz kann aber für den Neubau wiederverwendet werden. Das allerdings liegt nicht allein an der maroden Anlegestelle, sondern auch an einer Schwelle im Verlauf der Hafenzufahrt.

Im Zusammenhang mit dem Hafenneubau sollen auch die sanitären Anlagen in dem 1995 errichteten Hafengebäude erneuert werden, sie entsprechen einfach nicht dem heutigen Stand der Technik.

Baubeginn im Herbst 2022 möglich

Laut Beschlussvorlage ist eine Übernahme von 80 bis 90 Prozent der Baukosten durch das Landesförderinstitut möglich. Größter Wunsch Mandy Krüger-Falks in diesem Zusammenhang ist ein rascher Baubeginn. Der Vorlage zufolge könnte ein Baustart nach Vorlage aller Genehmigungen im dritten Quartal des kommenden Jahres sein. Die Geschäftsführerin der Kur- und Tourist GmbH Darß rechnet mit einer Fertigstellung im Jahr darauf.

Um diesen Zeitplan einhalten zu können, sollen noch in diesem Jahr die Planungsarbeiten und die Baugrunduntersuchung beginnen. Dafür ist eine außerplanmäßige Ausgabe notwendig. Die Wiecker Gemeindevertreter stimmen während ihrer Sitzung am 19. Oktober über eine solche Ausgabe in Höhe von 70 000 Euro ab.

Neubau soll weiteren Aufschwung bringen

Für Mandy Krüger-Falk stellt der Hafenneubau das i-Tüpfelchen für die Entwicklung des Areals dar. Gerade der Hafenbereich mit dem benachbarten Boddenstrand und saniertem Badesteg hat sich in der Vergangenheit zu einem touristischen Highlight in dem Boddendorf entwickelt. Nun hofft die Chefin des Tourismusbetriebes auch auf einen Aufschwung für den Hafen. Werde der zwar von vielen Urlaubern frequentiert, gebe es für den Wasserwanderrastplatz selbst noch viel Potenzial.

So würden die Liegeplätze im Hafen zu wenig genutzt, bedauert Mandy Krüger-Falk. Das Hindernis in der Hafenzufahrt kann die Kommune allerdings nicht selbst entfernen. Der Schlamm müsste in Ermangelung eines Spülfeldes kostenintensiv entsorgt werden. Sie plädiert für das Ausbaggern von zwei sogenannten Schlammfallen in dem Bereich, in die der Schlamm nachrutschen könne. Dann, so die Hoffnung in Wieck, würden künftig auch wieder Fahrgastschiffe in dem Boddendorf festmachen.

Von Timo Richter