Hafenbau in Prerow: Schiffsverbindung nach Dänemark geplant

Prerow

Die Vergangenheit kann sich in Prerow zur Zukunft wandeln. Mit dem Bau des Inselhafens am Kopf einer neuen Seebrücke soll auch wieder eine Schiffsverbindung zur dänischen Insel Møn aufgenommen werden. Die gab es bereits Anfang der 90er-Jahre, auf der Insel wurde im Hafen Klintholm schon Vorbereitungen getroffen, um eine dauerhafte Fährverbindung zu schaffen, wie der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) sagt.

Vom Bau eines neuen Inselhafens in Prerow weiß beispielsweise der Hafenmeister in Klintholm noch nichts. Aber: „Wir sind vorbereitet“, sagt Rigo Jansen. Es wäre eine „schöne Sache“, wenn Møn eine direkte Verbindung nach Deutschland erhalten würde. Er geht davon aus, dass viele Menschen diese Verbindung nutzen würden. Die Initiative auf den Darß wird ausdrücklich begrüßt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Davon ist der Prerower Bürgermeister überzeugt. Zuletzt hatten die Dänen in Erwartung einer Schiffsverbindung zwischen Prerow und Møn bereits Aktivitäten im Klintholmer Hafen entfaltet. Am Ende waren es technische Probleme, dass ein Fahrgastschiff nicht wie erdacht an der Prerower Seebrücke festmachen konnte, die Verbindung abriss. Nun wird ein neuer Versuch gestartet, die Dänen jedenfalls sind gespannt. Insgesamt sieht René Roloff die Verbindung nach Møn als „emotionales Thema“.

Hochwasser nimmt Hafen

Als nämlich das verheerende Hochwasser von 1872 den Hafen des heutigen Ostseebades im Prerow Strom fortriss begannen die Diskussionen um einen Neubau. Daran erinnerte der Prerower Bürgermeister während einer Präsentation für den Bau des Inselhafens mit Umweltminister Till Backhaus (SPD). Auf dänischer Seite habe es damals schon Inselhäfen gegeben. Auf dem Darß sei die mögliche Versandung das größte Problem, das aber mit dem Inselhafen weitgehend ausgeschlossen werde.

Vielmehr ist der Inselhafen, der vom Land gebaut und später auch betrieben wird, ein Entwicklungsschub für das Ostseebad. Der Umweltminister hatte zugesagt, touristische Projekte im Zusammenhang mit dem Hafenbau finanziell unterstützen zu wollen. Da ließen sich die Prerower nicht lange bitten.

Während eines Workshop-Wochenendes wurden 21 Vorhaben benannt, die im Zusammenhang mit dem Bau des Inselhafens entstehen sollen – darunter der Neubau des Seebrückenvorplatzes, dem Bau eines neuen Hauptrettungsturms. Inkludiert sind schon der Neubau der neuen Brücken über den Prerow Strom sowie die Neugestaltung der Wege durch den Küstenschutzwald.

Europaweite Ausschreibung

Derzeit sind die Arbeitsleistungen europaweit ausgeschrieben. „Derzeit wird das Vergabeverfahren durchgeführt und ich freue mich, dass sich mehreer Bietergemeinschaften gebildet haben, die sich für die Realisierung des Inselhafens bewerben“, so der Minister. Der neue Hafen wird rund 660 Meter vor der Küste liegen, mehr als 40 Liegeplätze für Freizeitskipper sind vorgesehen, dazu der feste Liegepatz für den Seenotrettungskreuzer „Nis Randers“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger – die Nachfolgerin der „Theo Fischer“ wurde am Wochenende getauft – und auch Liegeplätze für örtliche Fischer.

Entgegen erster Ankündigungen wird es im laufenden Jahr noch keine Arbeiten geben. Angedacht war, mit dem Abriss der Prerower Seebrücke schon im Herbst zu beginnen. Nun, so René Roloff, gibt es verschiedene Optiuonen, beispielsweise ein Abriss der Seebrücke von der Seeseite aus. Dem Umweltminister zufolge wird das Vorhaben bis ende 2023 vollendet werden.

Der Prerower Bürgermeister erinnerte an zurückliegende Projekte für den Bau eines Hafens. Inselhäfen seien in Dänemark seinerzeit bekannt und üblich. Für Prerow: Wir erfinden nichts Neues.

Von Timo Richter