Ribnitz-Damgarten

„Es ist komplett durchmischt und viele Jugendliche waren da“, lautete die Beobachtung von Bürgermeister Frank Ilchmann. „Die Neugestaltung hat einen großen Zuspruch erfahren“, bilanziert Thomas Huth. Der Ribnitz-Damgartener Stadtpräsident fügt hinzu: „Alles lief prima und die Stimmung war super.“ Heiko Lange freute sich: „Die Leute nehmen das neue Konzept an.“ Für den neuen Veranstalter ist klar: Bei einem möglichen weiteren Zuschlag seitens der Bernsteinstadt wolle er weiter daran arbeiten. „Über eine weitere Zusammenarbeit bin ich ganz zuversichtlich“, so der Organisator. Auf Ribnitz-Damgarten sei er durch die Ausschreibung aufmerksam geworden: „Die Stadt wollte neue Akzente setzen. Das hat mich gereizt und begeistert“, so Lange. Auch das gute Zusammenspiel mit der Stadt spräche da für sich.

Entspannter als die Hanse Sail

„Das Ribnitzer Hafenfest ist ein rundes Familienfest“, sagte Uwe Walter. Der Rostocker des gemischten Drachenbootteams Fliegenfänger aus der Hansestadt freut sich über die Atmosphäre in der Bernsteinstadt und unter den Teams: „Alle sind freundlich, alle sind locker und jeder hilft jeden“, sagte der Steuermann im Vergleich zur Hanse Sail. Sein Fazit zur Neugestaltung: Es sei gut gemacht.

Für Philip Diem aus Hamburg war das Ribnitzer Hafenfest sehr schön. „Die Mischung stimmt und es nicht überlaufen“, äußerte der Hamburger. Seine Tochter Josephine probierte gleich einmal die Drehorgel des Warnemünder Alleinunterhalters Charly aus. „Es war gut. Ich habe so ein Instrument noch nie gespielt“, so die Zehnjährige. Drehorgel-Charly freute sich über das Ribnitzer Hafenfest: „Hier ist es viel persönlicher“, fand der Musiker. Die Einheimischen blieben zudem sitzen. Das diesjährige Konzept beschrieb er als hervorragend.

Bis zum Ende spannende Rennen

Glücklich über das Wetter, den reibungslosen Rennverlauf und die disziplinierten Teams zeigte sich Theresa Schöler von der Jungen Union (JU) Vorpommern-Rügen. Seit 15 Jahren bringen sie im Ehrenamt die Drachenbootteams erfolgreich zusammen. Über den neuen Veranstalter der Ribnitzer Hafentage sagte sie: „Wir hatten eine enge Zusammenarbeit. Alles lief reibungslos und sein Konzept ist gut.“

Die Herzlichkeit der Stadt und das maritime Flair begeisterten Ralf Pfeiffer. Zum dritten Mal ist der Paddelgast beim Drachenbootrennen mit dabei. Er reiste dafür mit seiner Frau Sabine aus Sachsen-Anhalt an. „Wir sind happy“, lautete sein Fazit. Die Kulisse habe gestimmt und das Team Bornditos sahnte in der Kategorie Open bei den Drachenbootrennen den 1. Platz ab.

„Es hat einfach nur Spaß gemacht“, fasst Teamkapitän Thomas Brecheis von den Lokalmatadoren Amber Fighters den Renntag zusammen. Die Organisation sei super und alle Team gut drauf gewesen.

DLRG immer dabei

Ebenfalls freute sich Mathias Mantey. „Alles war sehr ruhig. Es gab keine Wellen und die Rennverläufe waren fast immer knapp“, so der Bootsfaher, Übungsleiter und Veranstaltungsorganisator der Ortsgruppe Ribnitz-Damgarten der DLRG. Immer habe er bei den Rennen mitgefiebert. Als entspannter für die Gäste und teilnehmenden Freizeitsportler empfand er die diesjährige Aufteilung des Hafenfestes. Ein Dank für den Einsatz seine Teams er stellvertretend für alle bei der abendlichen Siegerehrung vor der großen Bühne.

Zum ersten Mal ist Hambergers Bowle-Bar auf der Foodmile des diesjährigen Hafenfestes dabei. „Das Konzept wird sehr gut angenommen“, erzählt Peer Hamberger. Bislang sei er mit seinem Bar nur im Frühjahr in der Bernsteinstadt gewesen. Angenehm überrascht vom neuen Format ist Luisa Singer. Suppen und Pulled Pork bot ihr Caterer World Food an. „Die technische Umsetzung ist unglaublich und der Zuspruch insgesamt und für uns super“, fügte sie hinzu. Dabei sei das Publikum vom Alter her gut durchmischt.

Sieg blieb in der Familie

Frank Pilling und seine Tochter Carina stießen nach dem Gewinn des Boddenschwimmens an. Quelle: Timo Richter

Familiensache war am Sonntag auch das Boddenschwimmen. Bei den Frauen meisterte die 15-jährige Carina Pilling aus Neckarsulm die 1000 Meter-Distanz und krönte mit dem Gewinn ihren Geburtstag. Rund zwei Minuten später schwamm ihr Vater Frank über die Ziellinie. Gemeinsam stießen Vater und Tochter auf den Gewinn des diesjährigen Boddenschwimmens mit Alkoholfreiem an. Als eigentlich gut bezeichnete die Jugendliche aus Baden-Württemberg die Bedingungen, das Wasser sei nur „extrem kalt“ gewesen. Die schwimmbegeisterte Familie versucht, ihre Urlaube so zu terminieren, dass sie am Boddenschwimmen teilnehmen können. In ihrer Heimatstadt sei vor zwei Jahren eine neue Schwimmhalle eröffnet worden. „Wir wären schön doof, wenn wir das Angebot nicht nutzen würden.“

Von Uwe Roßner und Timo Richter