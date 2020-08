Dabitz

Eigentlich hatten sich die Mitglieder des Dabitzer Hafenvereines in diesem Jahr schon gedanklich von ihrem Hafenfest verabschiedet. Traditionell findet es am Himmelfahrtstag statt, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Bedingungen abgesagt werden.

Doch durch die Lockerungen, die nach und nach in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft traten, kann es nun doch noch ausgerichtet werden, und zwar am Sonnabend, 29. August, von 10 bis 17 Uhr. „Wir mussten beim Gesundheitsamt ein Hygienekonzept einreichen“, berichtet der Vorsitzende des Hafenvereins, Jan Schulze. „Und alle Besucher müssen ihre Adresse hinterlassen. Aber die Bestimmungen lassen sich ohne Probleme umsetzen. Wir sind froh, dass die Veranstaltung nun doch noch stattfinden kann. Wir machen das vor allem für die Einheimischen und natürlich für unsere Vereinsmitglieder.“

Mitglieder mit viel Engagement dabei

Denn auch das sonst so rege Vereinsleben musste coronabedingt lange Zeit ruhen. „Es ist auch viel Arbeit liegen geblieben. Normalerweise machen wir regelmäßig Arbeitseinsätze. Denn der Verein kümmert sich unter anderem um die Platzpflege“, erklärt der 42-Jährige.

80 Mitglieder hat der Dabitzer Hafenverein. Dabei gibt es gerade einmal 23 Vereinsliegeplätze. „Wir haben sehr viele Mitglieder, die gar kein eigenes Boot haben“, berichtet Jan Schulze, der seit Februar 2020 Vorsitzender ist, da sein Vorgänger Gunter Schade das Amt altersbedingt niederlegte. Obwohl Jan Schulze noch nicht lange im Verein aktiv war, übernahm er den Vorsitz und wurde einstimmig gewählt. „Da hängt eine Menge Verantwortung und auch Arbeit mit dran. Aber die Vereinsmitglieder stehen hinter mir und das Engagement ist wirklich enorm“, sagt der Dabitzer.

Zwölf Jahre um Fördermittel bemüht

Gerade in den vergangenen Jahren haben die Ehrenamtlichen viel geleistet. Denn ab Oktober 2016 wurde der Dabitzer Hafen modernisiert und zu einem Wasserwanderrastplatz umgebaut. Zwölf Jahre hatten die Bemühungen der Gemeinde Kenz-Küstrow um Fördermittel zuvor gedauert. Das Hafenbecken, das zuvor nur 80 Zentimeter bis 1,20 Meter tief war, hat nun eine Wassertiefe von 2,20 Meter. „Leider haben viele Segler noch altes Kartenmaterial und trauen sich deshalb nicht, den Hafen anzusteuern. Das muss sich erst einmal herumsprechen“, sagt der Vorsitzende des Hafenvereins. „Ein Sportbootkartensatz kostet viel Geld. Den holt man sich nicht jedes Jahr neu.“

Einweihung des Wasserwanderrastplatzes samt Hafengebäude mit Bistro war im Mai vergangenen Jahres. Gefördert wurde bei der Vertiefung des Hafenbeckens allerdings nur die eine Seite, die touristisch genutzt wird, die andere Seite musste der Hafenverein in Eigenregie übernehmen. „Jeder, der eigene Geräte zur Verfügung hatte, hat diese bereitgestellt. Außerdem haben wir auch einen Großteil der Pflasterarbeiten auf dem Hafengelände übernommen“, berichtet Jan Schulze. „Auch der Spielplatz wurde mit Vereinsmittel gebaut.“

Auch in Corona-Zeiten viele Veranstaltungen

Thomas Rath, Betreiber des Bistros am Dabitzer Hafen, ist am liebsten auf dem Longboard unterwegs. Quelle: Anika Wenning

Pächter des Bistros ist Thomas Rath. „Mit Thomas haben wir einen guten Pächter gefunden. Er ist sehr engagiert und bietet auch momentan viele Veranstaltungen an, bei denen das Publikum sehr gemischt ist“, freut sich Jan Schulze. Erst am Wochenende war die Rostocker Band „Die Guten“ am Hafen Dabitz zu Gast und sorgte für Stimmung. Am 25. September folgt ein weiterer Auftritt der beiden Musiker. Bereits am 12. September kommen „Les Bummms Boys“ nach Dabitz.

Doch nun wird erst einmal am Sonnabend, 29. August, von 10 bis 17 Uhr das Hafenfest gefeiert. Die kleinen Besucher können sich auf dem Spielplatz austoben und es warten weitere Angebote auf die Kinder. Zudem gibt es Kaffee, Kuchen, Gegrilltes und kühle Getränke. „Die Besucher können Boote gucken und die schöne Atmosphäre genießen. Und wir sorgen für die musikalische Untermalung“, sagt der 42-Jährige.

Von Anika Wenning