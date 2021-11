Halali auf dem Darß: So wird der Wald mit der Flinte geschützt

Born

Wenn am 25. November im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft die Jagdsaison eröffnet wird, geht es auch um den Schutz des Waldes. Außerdem soll zur Prävention vor der Afrikanischen Schweinepest die Zahl der Wildschweine deutlich reduziert werden. Der Leiter des Nationalparkamtes Vorpommern mit Sitz in Born, Gernot Haffner, spricht von einem historisch hohen Wildbestand in dem Schutzgebiet. Nach dem ersten Halali wird es bis Weihnachten wöchentlich zwei Jagden im Nationalpark geben.

Vornehmlich werden die Jäger Wildschweine ins Visier nehmen. Nach den deutlich reduzierten Jagdstrecken im zurückliegenden Jahr aufgrund der Einschränkungen durch das Corona-Virus gibt es laut Gernot Haffner „einen gewissen Nachholbedarf“. Gerade die Bestände von Schwarzkitteln müssten reduziert werden. Die Afrikanische Schweinepest rückt laut Gernot Haffner immer näher. So hat Mecklenburg-Vorpommern entlang der Grenze zu Polen einen Zaun gezogen – der Leiter des Nationalparkamtes war seinerzeit für die Organisation der Arbeiten dorthin beordert worden – doch die Wildschweine wandern auch anderenorts nach Deutschland ein. Aktuell reiche ein Restriktionsgebiet in Brandenburg bis zur Autobahn 11, somit schon in dieses Bundesland.

Gefahr für Waldverjüngung

Die Jagd ist aber nicht allein mit der Furcht vor der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest begründet, sie dient auch der Verjüngung des Waldes. Denn gerade die Zahl „verbeißenden Schalenwildes“ – also Rot- und Damwild sowie Rehe – soll reduziert werden. Für die Wildtiere sind die zarten Bäumchen, die sich dem Himmel entgegenrecken, wahre Leckerbissen. Wenn aber Reh und Hirsch nun die zarten Pflanzen verputzen, fällt bei der Verjüngung des Naturwaldes auf dem Darß möglicherweise eine ganze Generation aus.

Dazu kommen die Einschränkungen des vergangenen Corona-Jahres sowie die Trockenzeiten in den Jahren davor. Gernot Haffner fürchtet Lücken in der Wachstumsfolge vor allem bei Buchen und Eichen. Das sind nämlich die Arten, die im Wesentlichen die Zukunft des Darßwaldes sicher stellen sollen. Konsequenz: Jagd sichert die kontinuierliche Entwicklung des Waldes.

Pürzelprämie stimuliert Jäger

Die Kronen der Bäume im Darßwald werden zurzeit lichter – auch die Zahl der Wildtiere soll zurückgehen. Quelle: Timo Richter

Der hohe Wildbestand steht der Erneuerung beziehungsweise der Verjüngung des Waldes im Weg. Ein höherer Jagddruck soll helfen, dass die Sprösslinge später zu Bäumen heranwachsen können und nicht schon im zarten Altern in den Mägen von Rot- und Damwild landen. Dass der Wildbestand in ganz Mecklenburg-Vorpommern hoch ist, dokumentieren die Strecken zurückliegender Jagden. So wurden im zurückliegenden Jahr rund 106 000 Wildschweine geschossen. Im Jahr davor waren es lediglich etwa 97 000 Stück. Laut Gernot Haffner wurden die Jäger aber auch durch die sogenannte Pürzelprämie stimuliert. Auch die Abschüsse von Rot- und Damwild waren im vergangenen Jahr „extrem hoch“.

Auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst existieren aktuell keine Bereiche mit besonders hohen Verbissschäden. Doch insgesamt kann laut Gernot Haffner festgestellt werden, dass beispielsweise die Erneuerung des Waldes mit Buchen nicht flächendeckend erfolge. Auch im Nationalpark wird in der Folge der Jagddruck erhöht, unter anderem durch den Einsatz von zusätzlichen Hunden.

Jagd in Morgenstunden

Den Auftakt der Jagdsaison im Nationalpark bildet eine Drückjagd am 25. November. Bis Weihnachten sollen dann wöchentlich jeweils zwei weitere Bewegungsjagden erfolgen. Beginn der Aktionen ist stets in den Morgenstunden. Die Jagdbereiche werden deutlich erkennbar ausgeschildert beziehungsweise mit Flatterband gesperrt, wie der Leiter der Nationalparkverwaltung sagt. Die Jagden endeten jeweils gegen 11.30 Uhr, sodass die Bereiche im Anschluss wieder frei zugänglich seien. Ausdrücklich weist Gernot Haffner darauf hin, die Schilder ernst zu nehmen.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter