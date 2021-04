Ahrenshoop

Sie liebt das Leben und Arbeiten im Süden, für einen Kurztrip ist die angehende Hotelfachfrau Marita Esser von Berlin auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gereist. Die 23-Jährige kennt eigener Einschätzung zufolge die Ostsee sehr wohl, nicht aber die Halbinsel.

Ganz spontan hat sie sie für einen Besuch der Halbinsel entschieden. Ihre Ausbildung absolviert sie in einer bekannten Hotelkette, die auch in Zingst mit zwei Häusern vertreten ist. Doch nach Abschluss der Lehrzeit würde sie lieber in Häusern in wärmeren Gefilden arbeiten, etwa in Hotels in Südspanien oder Ägypten.

Sportlich ausgerichtet

Ihre Freizeit gehört aktuell einem sportlich geprägten Trio an: Sport, Bewegung, Turnen. So bezeichnet Marita Esser ihre Vorlieben jenseits des Berufslebens. Allerdings will sie sich nicht spezialisieren. „Von allem ein bisschen“, lautet die Devise der Berlinerin. Sagt’s und schreitet gut eingepackt in Richtung Strand, um sich dort kräftig durchpusten zu lassen.

Von Timo Richter