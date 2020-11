Halbinsel Pütnitz: Vom Flugplatz zur Ferienparkanlage

Pütnitz

Die Halbinsel Pütnitz war seit den 1930er-Jahren Militärstandort: Die Wehrmacht ließ dort einen kombinierten Land- und Seeflugplatz für die Ausbildung von Piloten errichten. 1936 wurde er in Dienst gestellt. 1938 verrichteten auf dem Fliegerhorst 1500 Wehrmachtsangehörige ihren Dienst. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Flugplatz auch Produktionsstandort: Ernst Heinkel ließ in der Seehalle V Tragflächen für den Bomber He 111 bauen. Dabei kamen auch Kriegsgefangene zum Einsatz.

Der Flugzeugindustrielle Walther Bachmann nutzte den Platz, um die in seinem Ribnitzer Werk reparierten Landflugzeuge, vor allem die He 111, einfliegen zu lassen. In den letzten Monaten des Krieges wurden im Ribnitzer Flugzeugwerk auch Maschinen vom Typ Me 262, der erste frontreife Düsenjäger der Welt, und die Ar 234, der erste eingesetzte strahlgetriebene Bomber der Welt, zur Reparatur. Auch diese Maschinen ließ Bachmann auf dem Fluplatz Pütnitz einfliegen.

Sowjetische Einheit nahm Flugplatz ein

Am 2. Mai 1945 wurde der unzerstört gebliebene Flugplatz kampflos von sowjetischen Einheiten eingenommen. Nach dem Ende des Krieges fanden Tausende Flüchtlinge und Vertriebene auf dem Gelände eine vorübergehende Bleibe. Von 1948 bis Ende 1951 produzierte dort die Boddenwerft Damgarten Fischkutter. Ein Teil von ihnen wurde als Reparationsleistung in die Sowjetunion geliefert.

Die sowjetische Besatzungsmacht beendete dieses zivile Zwischenspiel jedoch schon bald und nutzte den Platz seit 1952 als militärische Einsatzbasis. Der Flugplatz Pütnitz, der nach der Übernahme durch die Rote Armee die Ortsbezeichnung Damgarten erhielt, war von 1953 bis 1993 Standort des Stabes der 16. Gardejagdfliegerdivision und von 1954 bis 1994 Standort des 773. Jagdfliegerregiments und galt als eine der wichtigsten Militärbasen der Roten Armee in der DDR.

Über 40 Jahre übten sowjetisch-russische Piloten hier den Luftkrieg. Im Sommer 1994 zogen die letzten russischen Gardeflieger ab, das Gelände – nunmehr Konversionsfläche – wurden vom Bund übernommen. 2008 wurde die Stadt Ribnitz-Damgarten für 4,7 Millionen Euro Eigentümer des rund 550 Hektar großen ehemaligen Militärgeländes.

Auf 50 Hektar entstand später ein Solarpark. Nachdem 2016 das Raumordnungsverfahren positiv für die Stadt zum Abschluss gebracht werden konnte, war der Weg für eine touristische Entwicklung von Pütnitz frei.

Von Edwin Sternkiker