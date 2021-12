Barth

Ein Autofahrer ist auf der Halbinsel Zingst schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik in Greifswald geflogen worden. Nach Angaben der Polizei überschlug sich das Auto des Mannes am Dienstagabend in einer Rechtskurve, nachdem es von der Fahrbahn abgekommen war.

Der 41-Jährige wurde eingeklemmt und musste von Rettungskräften der Feuerwehr Zingst befreit werden. Sein Auto erlitt einen Schaden von 5000 Euro.

Von RND/dpa