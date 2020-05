Hallensportler in Barth dürfen wieder trainieren – aber unter strengen Auflagen

Barth

Seit Montag, den 25. Mai, dürfen in Mecklenburg-Vorpommern die Sporthallen genutzt werden. Nachdem die drei Barther Hallen – Vineta-Sportarena, die Sporthalle Barth-Süd und die Halle am Gymnasialen Schulzentrum – aufgrund der Corona-Pandemie wochenlang geschlossen bleiben mussten und das gemeinsame Training ruhte, geht es nun endlich wieder los.

„Die Sportler sind heiß drauf“, sagte Enrico Keller, Sachgebietsleiter Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt Barth. Alle Vereine müssen vorher allerdings der Stadt ein Konzept vorlegen, wie die Vorgaben des Landes umgesetzt werden können.

Zwei Meter Abstand

Da die Verordnung der Landesregierung allerdings erst am Montag, den 25. Mai, der Verwaltung vorlag, sei alles sehr kurzfristig gewesen. Zwar seien die grundlegenden Regeln schon vorher bekannt gewesen, einige Änderungen habe es in der Verordnung aber dennoch gegeben. „Die Abstandsregeln wurden beispielsweise von 1,5 Meter auf zwei Meter geändert“, berichtet der Sachgebietsleiter.

Am Montag hatten etwa 80 Prozent der Vereine ein Konzept bei der Stadt eingereicht. „Alle Konzepte werden von uns noch einmal gesichtet und notfalls nachjustiert. Wenn alles okay ist, können die Vereine die Hallen nutzen“, sagte Enrico Keller am Montag auf OZ-Nachfrage.

Treffen mit Trainer des SV Motor Barth und der Stadt

Wie Nico Warobioff von der Abteilung Handball des SV Motor Barth erklärte, gebe es am Mittwochabend, den 27. Mai, noch ein Treffen mit den Trainern des SV Motor Barth sowie der Stadt. „Hier sollen noch einmal Details geklärt werden und dann können wir endlich wieder mit dem Training starten. Wir sind froh, dass es wieder losgeht.“

Dass das Training allerdings ganz anders ablaufen wird als vor der Corona-Pandemie, wird mit Blick auf das Konzept der Handballer deutlich. So darf immer nur eine Mannschaft pro Hallenzeit trainieren, damit es keinen Kontakt zwischen den einzelnen Mannschaften gibt. Zwischen dem Trainingsende der einen und dem Trainingsbeginn der nächsten Mannschaft werden mindestens 15-Minuten-Pausen eingerichtet. Jede Mannschaft wird in mehrere Gruppen von jeweils höchstens fünf Spielern eingeteilt, die sich auf einem Viertel des Handballfeldes bewegen. Die Umkleiden bleiben geschlossen und die Sportler müssen sich auf der Tribüne umziehen.

„Da Handball ein sehr kontaktfreudiger Sport ist und da derzeit Kontakte vermieden werden sollen, werden wir uns erst einmal auf Kondition und Ausdauer konzentrieren“, berichtete Nico Warobioff. Für die Trainer werde deshalb extra ein Trainingskonzept erarbeitet. „Wir müssen jetzt erst einmal schauen, wie es anläuft.“ Das Anfang September wieder der normale Spielbetrieb losgeht, bezweifelt er. „Aber das kann man momentan nicht abschätzen.“ Momentan sei es unmöglich, mehr als zwei Wochen im Voraus zu planen.

Basketballer haben schon draußen trainiert

Die Basketballer des SV Motor Barth haben bereits am 19. Mai ihr erstes Training absolviert – und zwar unter freiem Himmel auf dem Platz Am Sportwall. „Mit nur fünf Teilnehmern und jeder musste seinen eigenen Ball mitbringen“, erklärte einer der Trainer der Barther Baskets, Daniel Brand. „Statt Mannschaftsspiel war es nur ein Individualtraining unter Einhaltung des Mindestabstandes, aber die Kids waren begeistert, endlich wieder den Ball in der Hand zu haben und sich wiederzusehen.“

Sobald bei dem Treffen am Mittwochabend die Details mit der Stadt geklärt seien, soll auch das Training der Basketballer wieder in der Vineta-Sportarena stattfinden, immer dienstags und donnerstags von 15.30 bis 17 Uhr.

Karatekas beraten im Vorstand

Bei den Barther Karatekas ist noch unklar, wann das erste Training wieder stattfinden kann. „Wir werden jetzt erst mal mit dem Vorstand beraten, wie sich die Vorgaben umsetzen lassen“, erklärte Thomas Liess vom Shotokan-Karate-Verein „Samurai“ Barth. „Das ging jetzt alles sehr schnell und wir haben sehr kurzfristig Bescheid bekommen. Und uns bleibt auch nur noch wenig Zeit bis zu den Sommerferien.“

Da Karate eine Kontaktsportart sei, müsse man prüfen, wie das Training in Corona-Zeiten aussehen könne. Den typischen Mann-gegen-Mann-Kampf werde es nicht geben.

Von Anika Wenning