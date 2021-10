Marlow

Fasching ist eigentlich nichts für sie. Auch Horrorfilme sind für Anja und Georg Wetzel nicht unbedingt die erste Wahl, wenn es um die abendliche Fernseh-Unterhaltung geht. Doch an Halloween ist bei dem Paar aus Marlow alles anders. Dann verwandeln sich die 41-Jährige und ihr 55-jähriger Mann in gruselige Gestalten.

Die Mission: Mädchen und Jungen das Fürchten zu lehren. „Wenn es schon einen Tag gibt, an dem man Kinder erschrecken darf, ohne bestraft zu werden, dann wollen wir ihn auch nutzen“, sagt Anja Wetzel. Am Sonntag, 31. Oktober, ist es wieder so weit.

Fett genug für den Kochtopf?

In der Grünen Stadt haben sich die beiden mittlerweile einen erschreckenden Namen gemacht. Seit 2011 versuchen sich beide daran, Kinder zum Weinen und Erwachsene zur Herzattacke zu bringen. Das gelingt Anja Wetzel mittlerweile ziemlich hervorragend (OZ-geprüft), wenn sie als Hexe „Madame“ verkleidet mit schauriger Stimme die Tür ihres Häuschens am Marlower Marktplatz schräg gegenüber des Rathauses öffnet.

„Ich prüfe dann, ob die Kinder fett genug sind für den Kochtopf“, sagt die 41-Jährige lachend. Und weil sie das komischerweise nie sind, gibt es dann am Halloweentag Süßigkeiten. Frei nach dem Motto: Auf ein Neues im nächsten Jahr. Vielleicht haben die Kids ja bis dahin kesselgerecht an Umfang zugelegt.

Anja Wetzels Ehemann spielt eine eigene, besondere Rolle. „Igor“ lautet der Name seiner Figur. Fleischer sein Beruf. Entsprechend „blutüberströmt“ macht er den Kindern mit Axt und Kochlöffel ordentlich Angst. „Früher haben wir nur Süßigkeiten verteilt. Das war langweilig“, sagt Anja Wetzel.

Dieser Kürbis vor dem Haus von Anja und Georg Wetzel hat die Aufregung offenbar nicht vertragen. Quelle: privat

Im Laufe der Zeit wuchs auch die Halloweendeko am Haus auf ein erschreckendes Ausmaß. Das Skelett im Laubhaufen, die Riesenspinne an der Wand oder die aus dem Gebüsch schauende, lachende Hexe erwarten die Besucher des Marlower Gruselhauses. Kürbisse, Totenköpfe, Gespenster: „Jedes Jahr kommt etwas dazu“, sagt Anja Wetzel.

Am 31. Oktober schmücken sie und ihr Mann tagsüber das Haus. Am frühen Nachmittag kommen die ersten kleineren Kinder. Bis zum späten Abend gibt’s dann den Schockmoment in Serie an der Haustür Nummer 16.

Ein Selfie mit Hexe

Anja Wetzel in ihrem Hexenkostüm vor ihrem Haus in Marlow. Quelle: Robert Niemeyer

2011 starteten Anja und Georg Wetzel mit ihrem gruseligen Projekt. Knapp 20 Kinder seien im ersten Jahr vorbeigekommen. Danach wurde das Horror-Haus am Markt immer mehr zum Muss für die alljährliche Halloween-Tour. Bis zur Corona-Krise wuchs die Zahl auf 70 Kinder an. Vergangenes Jahr waren es etwas weniger. Abstände und Hygiene würden aber auf jeden Fall eingehalten. Es sei wichtig, dass alle sicher ihren Spaß dabei haben.

Auch die Kostüme der Kinder selbst würden immer kreativer und aufwendiger, sagt Anja Wetzel. Der neueste Trend aus dem vergangenen Jahr: ein Selfie mit Hexe.

Trend aus den USA? – Wo Halloween eigentlich herkommt Halloween ist bei uns vor allem als Tradition in den USA bekannt. Tatsächlich hat Halloween seinen Ursprung aber in Irland. Halloween meint dabei den Tag All Hallows’ Eve, den Abend vor Allerheiligen. Die Volksbräuche, die mit diesem Tag verbunden sind, werden am Abend und in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November durchgeführt. Vom katholischen Irland brachten irische Einwanderer im 19. Jahrhundert die Bräuche in die USA. Dort wuchs das Fest immer weiter an. Mittlerweile ist Halloween einer der bedeutendsten Feiertage Nordamerikas. Seit den 1990er Jahren verbreiten sich Halloween-Bräuche in US-amerikanischer Form auch in Europa. Der Brauch, Kürbisse mit schaurigen Fratzen zum Halloweenfest aufzustellen, stammt ebenfalls aus Irland. Der Ursprung ist allerdings eine beleuchtete Rübe, die der Sage nach der Teufel dem Bösewicht Jack Oldfield nach dessen Tod gab, damit Oldfield durchs Dunkel wandern konnte. Aus der Rübe wurde ein Kürbis, weil es Kürbisse in den USA im Überfluss gab.

Spießigkeit hat bei Anja und Georg Wetzel keinen Platz. Mancher würde ihren Haushalt unaufgeräumt nennen. Spannend wäre die passendere Bezeichnung. Stofftiere, Film-Figuren, Poster, antike Möbel und allerhand „Nippes“ gibt es zu entdecken. Die neun Katzen – darunter zwei schwarze – passen dabei sogar irgendwie zum Horrorhaus-Image.

Totenkopf und Hexe vor dem Haus der Wetzels in Marlow. Quelle: privat

Anja Wetzel selbst kommt aus Grimmen, hat dort in einem Wohnblock gewohnt. Und wie das so ist in Mehrfamilienhäusern: Die Tür hat dort niemand geöffnet, wenn die kleinen Gespenster geklingelt haben. „Das fand ich traurig“, so Anja Wetzel.

2010 zog sie zu ihrem Mann nach Marlow. Beide arbeiten in der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen, sie im Sozialamt, er in der IT-Abteilung. Das Faible für Halloween und gruselige Kostüme und Deko sei auch ein wenig Abwechslung zum Job. „Berufserschrecker wäre auch ein schöner Beruf“, sagt Anja Wetzel. Am Sonntag wird sie dafür erneut eine Arbeitsprobe abgeben, wenn sie als gruselige Hexe hinter der Haustür wartet.

Von Robert Niemeyer