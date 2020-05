Handwerker im Raum Stralsund und Rügen haben gut zu tun – noch!

Stralsund

Die meisten Handwerker im Kreis Vorpommern-Rügen haben derzeit trotz der Corona-Krise gut zu tun. Besonders auf dem Bau würden im Moment viele Aufträge abgearbeitet, wie Kreishandwerksmeister Martin Ratzke jetzt nach einem Besuch bei Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) mitteilte. „Das Handwerk ist ein Stabilitätsanker gerade in der aktuellen Situation“, so Ratzke.

Die besonders von der Krise betroffenen Friseure und Kosmetiker hätten sich auf den Neustart nach der Schließung mit tatkräftiger Unterstützung der Kreishandwerkerschaft gut vorbereitet.

Kreishandwerksmeister rechnet mit Auftragseinbruch

Allerdings rechnet Ratzke für das vierte Quartal 2020 und das erste Halbjahr 2021 „mit einem deutlichen Auftragsrückgang“ als Folge der Corona-Krise. Es sei daher wichtig, dass Kommunen und insbesondere die Hansestadt Stralsund Investitionen in diesen Zeiträumen konzentrieren.

Stralsunds OB Alexander Badrow verwies in diesem Zusammenhang auf sein ehrgeiziges Investitionsprogramm für die nächsten fünf Jahre. Bauinvestitionen in der Hansestadt seien Schwerpunkt für die Arbeit des Oberbürgermeisters. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren 140 Millionen Euro investiert werden. Stralsund will bis zum Jahr 2023 dafür 24 Millionen Euro neue Schulden aufnehmen.

Kreishandwerksmeister Martin Ratzke (l.) traf sich mit Stralsunds OB Alexander Badrow (Mi.) und dem Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Uwe Ambrosat. Quelle: Kreishandwerkerschaft

Das sind die großen Investitionen in Stralsund

Mit knapp 30 Millionen schlagen dabei die Schulsanierungen zu Buche, acht Millionen fließen in den Umbau des Stadions Kupfermühle, fast vier Millionen sind es für den Straßenbau. Angeschoben werden auch die Mammut-Aufgaben Hansakai und Hafeninsel, die insgesamt in den nächsten Jahren 30 Millionen Euro verschlingen. Acht Millionen Euro kostet die Strandsanierung. Die Erneuerung des Katharinenklosters, in dem sich das Meeresmuseum befindet, schlägt mit 12,6 Millionen zu Buche.

Vorpommern-Rügen soll „Gewinnerregion“ sein

Einig war sich die Runde, zu der neben Ratzke und Badrow auch der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Uwe Ambrosat, zählte, dass die Region gestärkt aus der Krise kommen könne, wenn man zusammenarbeite, zusammenhalte und sich intensiv abstimme. „Wir werden eine Gewinnerregion sein“, lautete ein Fazit des Treffens.

Von Thomas Pult