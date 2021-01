Hanna Jenßen aus Damgarten weiß, wie man Erkältungen vorbeugt

Ribnitz-Damgarten

Nass und kalt kommt der Jahresanfang daher: Erkältungskrankheiten haben Hochsaison. Als angehende pharmazeutisch-technische Assistentin weiß Hanna Jenßen genau, wie man Husten und Schnupfen vorbeugen kann.

Aufgewachsen ist die lebensfrohe junge Frau in Damgarten. Ein schulisches Praktikum in der Recknitz-Apotheke hat sie schließlich überzeugt, dass ihre Berufswahl genau das Richtige für sie ist. Zwei Jahre theoretische Ausbildung in Greifswald hat sie bereits hinter sich. Aktuell absolviert sie den praktischen Teil ihrer Lehre – ebenfalls in der Recknitz-Apotheke. „Dieser dauert ein halbes Jahr“, erzählt die 20-Jährige, die auch nach ihrer Ausbildung zumindest beruflich in Ribnitz-Damgarten bleiben möchte.

Vitamine sind da A und O

Um Erkältungen vorzubeugen, müsse man das Immunsystem stärken, erklärt sie. „Vitamin B3 und C helfen da sehr gut, sind auch in vielen Lebensmitteln enthalten. Vor allem Ingwer, zu einem Tee aufgegossen, ist sehr wirksam“, sagt sie. Aber auch Zink, das in Tablettenform oder als Pulver in der Apotheke erhältlich ist, würde helfen, das Immunsystem zu stärken.

Von Anja Krüger