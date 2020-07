Hans-Ticha-Ausstellung: Kunstachse von Hirschburg über Wustrow bis Schwerin

Der Maler Hans Ticha erfährt eine große Ehre in Schwerin. Wustrower kuratierten die Ausstellung mit politischen Bildern des Künstler in der Landeshauptstadt. Im August gibt es noch eine Midissage als nachgeholte Eröffnung im Beisein von Ticha.

Johannes Zielke (l.) mit Hans Ticha am 27. Juli 2019 beim Signieren der Plakate für seine Ausstellung in der Galerie Läkemäker in Wustrow Quelle: Elke Erdmann