Wustrow

Hartmut Sporns steht am Fischländer Ufer des Saaler Boddens am Permin, wo viele Tauchenten, Gänsesäger, Zwergsäger und Tafelenten als Wintergäste rasten. Regelmäßig beobachtet er auch die Vogelwelt auf den wieder ausgedeichten Wustrower Wiesen. „Seit die natürlichen Überflutungen vorhanden sind, hat die Vogelwelt sehr zugenommen“, erzählt der Vogelkundler.

Der gebürtige Schweriner lebt seit 1975 mit seiner Familie in Wustrow und war von 1990 bis 1995 als Aufbauleiter des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft tätig. Hartmut Sporns hielt dem anfänglichen Druck vieler Gegner stand. Als Landschaftsoberrat engagierte er sich seit 1996 bis zur Rente 2015 im Nationalparkamt Born für das Großschutzgebiet, das 805 Quadratkilometer umfasst. Hartmut Sporns sagt: „Nach dem Schriftsteller Uwe Johnson ist das Fischland das schönste Land in der Welt, aber der Darßer Weststrand ist vom Sender Arte als einer der schönsten Strände der Welt gekürt.“

Studium in Rostock

Woher kommt die Leidenschaft des Meliorationsingenieurs für den Nationalpark? Seine Wiege stand am 20. April 1951 im kleinen Dorf Warnitz bei Schwerin. Die Eltern waren Lehrer, die Mutter für Deutsch und Musik, der Vater für Biologie und Chemie. Der Vater war auch Vogelkundler. Dadurch gelangte der wissbegierige Junge zum Naturschutz, nahm an ornithologischen Ausflügen zum Darß teil.

Gleich nach dem Abitur studierte Hartmut Sporns an der Universität Rostock Melioration. Er wollte gern Biologie studieren oder Förster werden, doch dazu brauchte man damals nur Einsen. „Melioration, darunter ist so vieles zu verstehen. Melior kommt aus dem Lateinischen, es ist die zweite Steigerung des Wortes bonus. Also, bonus – melior – optimus, was gut, besser, am besten bedeutet. Die Melioration sollte der Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit mittels Entwässerung, Bewässerung und Flurholzanbau dienen.“

Mit der Gründung des Volkseigenen Gutes Zingst-Darß am 1. Januar 1964 mit dem Leiter Herbert Malzahn begann die intensive Tier- und Pflanzenproduktion. Die industrielle Wirtschaft ließ keinen Raum für Artenvielfalt. Durch den Einzug der Gräben zum Bodden gingen bei Born große Heideflächen verloren. Zu dieser Zeit war Hartmut Sporns noch nicht einmal 13 Jahre alt.

Zum Fachgebiet an der Universität gehörten auch Boden- und Vegetationskunde. „Da lag mein Hauptinteresse. Da lernte ich die Spezialisten für Botanik kennen und kam meinem eigentlichen Berufswunsch näher“, sagt Hartmut Sporns. Er schrieb seine Diplomarbeit über das Recknitztal mit Feuchtwiesen auf der Talsohle, mit verschiedenen Moorarten und Trockenhängen.

Nationalpark in Sicht

Als Ingenieur im VEG Zingst war er verantwortlich, die Wiesen vom Darß bis Markgrafenheide zu erschließen, wo bis heute der Heilige See, ein Dünensee im Naturschutzgebiet, erhalten ist. Er arbeitete als Dünenmeister für den Bereich von Graal-Müritz Ost bis zum Darßer Ort, war als Investbauleiter für den Küstenschutz tätig. Dabei ging es um Buhnenaufbau, Strandaufspülungen und Deichbau. Unter seiner Leitung entstand der Seedeich Zingst Straminke bis zum Osterwald. Sein Vorschlag, den Ostzingst nicht weiter einzudeichen, wurde nicht umgesetzt.

Als das Thema Nationalpark in Sicht kam, bewarb sich Hartmut Sporns als Aufbauleiter und wurde angenommen. Er gründete in Ribnitz die Grüne Partei, um am Runden Tisch mitwirken zu können. Mit seinen Vorbereitungen rief er am 30. Juni 1990 in der Ahrenshooper Kirche den Förderverein Nationalpark Boddenlandschaft ins Leben, noch bevor der Nationalpark per Gesetz fest verankert war.

Das von Martin Herrmann gestaltete Eingangsschild zum Nationalpark am Darßwald Quelle: Elke Erdmann

Der Ministerrat der DDR beschloss am 12. September 1990 die Unterschutzstellung von 14 großflächigen Landschaften zwischen Ostsee und Sächsischer Schweiz, darunter die ersten fünf Nationalparks. Der Einigungsvertrag vom 20. September sicherte die Gültigkeit des Nationalparks auch im vereinten Deutschland. Doch der Schutzstatus drohte zu kippen und eskalierte emotionsgeladen in einer Versammlung am 28. Oktober 1993 im Prerower Ferienobjekt „Kim Il Sung“. Die Gegner waren verunsichert, ließen gegen Unbekanntes „Dampf ab“. Unvergessen bleibt der mutige Kernsatz des damaligen Umweltministers Frieder Jelen: „Der Nationalpark bleibt.“

Befreiung von Altlasten

Am 1. November 1990 begann ein siebenköpfiger Nationalparkaufbaustab unter der Leitung von Hartmut Sporns, gewaltige Altlasten zu beseitigen. Die ruinösen Anlagen vom Volkseigenen Gut mit dem Industriekomplex des Grünfuttertrockenwerkes auf dem Ostzingst mussten beseitigt werden und vor allem die im Nationalpark gelegenen Militärobjekte wie der Marinestützpunkt Darßer Ort, die Grenzkompanie Prerow oder der Stützpunkt des Ministeriums für Staatssicherheit/des Amtes für Nationale Sicherheit auf dem Bock. Es gab viel zu reparieren und ein Stück Erde zu heilen.

Das ab 1972 für die Staatliche Jagdwirtschaft inmitten des Darßwaldes erbaute Verwaltungsgebäude beherbergte bald unter einem Dach Forst- und Nationalparkamt. Hartmut Sporns setzte sich auch für die Umweltbildungsarbeit ein und fand mit den beiden Diplombiologinnen Chris Bokemeyer-Siems und Ulrike Rentz, kurz „Rebok“, hilfreiche Partner.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 1. Januar 1996 wurde die Verwaltung des Nationalparks mit dem Forstamt Born zum Nationalparkamt Vorpommersche Boddenlandschaft zusammengelegt. Es war zugleich untere Naturschutz- und untere Forstbehörde. Der damalige Minister für Landwirtschaft und Naturschutz Martin Brick setzte Diplomforstwirt Siegfried Brosowski als Leiter ein. Hartmut Sporns agierte fortan als Stellvertreter.

Weitere große Aufgaben

„Geschafft – mit einigem Streit sachlicher Art“, resümiert der vollbärtige Hartmut Sporns heute. „Es hat sich gelohnt, dass wir durchgehalten haben.“ Doch mit dem Massentourismus sind immer noch große Aufgaben zu bewältigen. „Der Konflikt Regenbogencamp in Prerow, der zur Gemarkung Born gehört, ist noch nicht gelöst.“ Vom Areal A bis zum Areal I stehen in den Dünen große Wohnwagen. In der DDR waren es zumeist einfache Zelte. Nirgends sonst ist der Himmel so hoch, und nirgendwo in Deutschland ist das erlaubt. „Der Ostzingst müsste ausgedeicht werden. Da sollte natürliches Boddengrünland entstehen. Das war planfestgestellt. Und es ist längst Zeit, dass der Nothafen am Darßer Ort aufgelassen wird und verlanden darf.“

Treulich und beharrlich verfolgte Hartmut Sporns sein Ziel, den Schutz einer großflächigen Landschaft. Die in früher Kindheit geweckte Leidenschaft für Vogelbeobachtungen und Zählungen ist aus dem Leben des Naturschützers nicht mehr wegzudenken. Die Leidenschaft für den Naturschutz ist ihm geblieben wie die Liebe zu seiner Frau und Buchhändlerin Rosemarie, die so manchen Gegenwind mit ihm ertragen musste.

Von Elke Erdmann