Haus in Zingst geflutet: Gutachter nehmen Schaden unter die Lupe

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch ein Wohn- und Geschäftshaus im vorpommerschen Zingst geflutet. Sie haben alle Wasserhähne aufgedreht und Abflüsse verstopft. Nun soll ein Gutachter den Schaden untersuchen.

