Das Geld wird immer knapper. Was können sich die Kommunen noch leisten – oder eben auch nicht? Eine Frage, auf die auch die Dettmannsdorfer Gemeindevertreter eine Antwort finden müssen. Sie wollen in ihrer Sitzung am 21. März über mögliche Einsparungsmaßnahmen und Möglichkeiten der weiteren Einnahmeerhöhung beraten.