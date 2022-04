Haushalt Bad Sülze: „Pillepalle“ und „Überraschungseier“

Bad Sülze

Sie waren nicht die ersten und werden auch nicht die letzten Kommunalpolitiker sein, die ihre liebe Not mit den Anforderungen des modernen Verwaltungswesens haben. Was Fachleute in Studium oder Ausbildung gelernt haben, sollen sich die Ehrenamtlichen, die letztlich beim Bürger in der Verantwortung stehen, in Schnellkursen angeeignet haben. Jüngst waren es die Stadtvertreter von Bad Sülze, die in den geheimnisvollen Untiefen doppischer Haushaltsführung eine Menge „Pillepalle“ entdeckten, über manches Überraschungsei stolperten und im Gestrüpp von Produktnummern, Vorträgen und Deckungskreisen nach dem Verbleib nicht unerheblicher Finanzmittel stöberten.

Der sich ergebende Erklärungsbedarf konnte vor Ort nicht gedeckt werden. Um überhaupt handlungsfähig zu sein, beschlossen die Stadtvertreter zähneknirschend einen Haushalt mit gewissen Mängeln, die zeitnah per Nachtragshaushalt behoben werden sollen.

“Und so einen Sch... müssen wir beschließen, um handlungsfähig zu sein!“

Eigentlich hätte der Haushalt der Salzstadt bereits Ende Februar zu einer ersten Lesung vorliegen sollen, doch weil Daten fehlten, wurde „eine Planungstabelle für den Haushalt 2022“ noch ohne Vorbericht beraten. Dieser lag nun mit besprochenen Ergänzungen vor und hätte eigentlich ein Grund zur Freude sein können. Obwohl die Zuweisungen gesunken und die Umlagen gestiegen sind, die Grundsteuern unverändert blieben, Baumaßnahmen ergänzt und angepasst und das ambitionierte Innenstadtkonzept (OZ berichtete) integriert wurde, ist das Werk dank einiger Mittelverschiebungen und des Verkaufs von Ökopunkten sowohl im Finanz- als auch im Ergebnishaushalt ausgeglichen. Und nach jahrelanger Konsolidierung ist sogar die “dauernde Leistungsfähigkeit gesichert“.

Dennoch schlugen die Wellen in der Stadtvertretung hoch. Der Etat warf insbesondere bei Uwe Bobsin Fragen nach unerklärten „Pillepalle“-Beträgen und überholten Kostenansätzen auf, überraschte mit eingestellten Mitteln für nicht beschlossene Maßnahmen (Kinder- und Jugendarbeit, Heimat- und Kulturpflege) und „nicht zusammenpassenden Zahlen“ bei Förderprojekten. Er könne dem Vorbericht nicht einmal entnehmen, welches Minus eigentlich das Haushaltsdefizit beschreibe, wie viel Geld in der Kasse sei und woher die Millionen kommen, die man auf einmal investieren könne: „Und so einen Sch... müssen wir beschließen, um handlungsfähig zu sein!“

„Bisher dachte ich, wir hätten kein Geld“

Kein leichter Stand fürs Amt, das die verschlungenen Pfade beschrieb, auf denen unterschiedlichste Mittel in den Haushalt gelangten. Ausgedacht seien die Zahlen jedenfalls nicht, sondern von Fachbereichen Gremien, Betreibern angemeldet. Allerdings blieben tatsächlich Fragen offen und auch die Bürgermeisterin konstatierte „Schwachstellen“ im Etat. Man soll über Summen entscheiden, ohne zu wissen, was da eigentlich eingestellt sei, bemängelte die gerade genesene Dr. Doris Schmutzer. Ein solches Werk erschließe sich keinem Normalsterblichen. Die Mittelflüsse im Zusammenhang mit Förderungen seien unübersichtlich. „Bisher dachte ich, wir hätten kein Geld, nun können wir agieren.“ Aber das geht eben nur mit (irgend)einem Haushalt.

Das Investitionsprogramm hat dabei einige Posten, die mit dem beschlossenen Haushalt nun umsetzbar sind. Unter anderem wird ein Rettungsboot angeschafft für knapp 17 000 Euro, wobei der Eigenanteil der Stadt knapp 6000 Euro beträgt, der Rest sind Fördermittel. Für die Sanierung des Kurparks sind in diesem Jahr 76 000 Euro eingeplant, für die Sanierung der Eiskeller 17 800 Euro. Für Spielgeräte im Museumsgarten sind 12 000 Euro eingeplant.

Für den zweiten Bauabschnitt der Straße Am Mühlenberg sind 240 000 Euro im Haushalt der Stadt Bad Sülze eingetragen worden. Im Haushalt steht außerdem der Bau des Radweges zwischen Dettmannsdorf und Bad Sülze mit einer Million Euro. Der Radweg wird aber zu 100 Prozent über das Straßenbauamt finanziert. Die Stadt sorgt für die Beleuchtung und den Umbau der Bushaltestellen für knapp 50 000 Euro. Auch hier fließen jedoch Fördermittel in der selben Höhe.

Von Susanne Retzlaff