Haushaltspläne, Solarpark und Trinkwasserschutz

Ribnitz-Damgarten

In der Kommunalpolitik in der Region finden in dieser Woche wieder einige Sitzungen statt. Hier der Überblick über die Sitzungswoche.

Amt und Stadt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, 3. Dezember, tagt um 18.30 Uhr der Ortsbeirat Langendamm. Im Tonnenbundhaus wird unter anderem über die Bauplanung für Langendamm, Dechowshof, Beiershagen und Tempel diskutiert.

Einen Tag später, am Mittwoch, 4. Dezember, findet die nächste Sitzung des Ortsbeirates Klockenhagen statt. Im Neuklockenhäger Weg 1a in Hirschburg gibt es im öffentlichen Teil der Sitzung unter anderem eine Einwohnerfragestunde.

Der Landwirtschafts- und Umweltausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten tagt am Donnerstag, 5. Dezember, im Rathaussaal in Ribnitz. Unter anderem wird über die Trinkwasserversorgung und den Trinkwasserschutz in der Bernsteinstadt diskutiert. Dazu sind Experten eingeladen worden.

Marlow/ Amt Recknitz-Trebeltal

Der Kultur- und Sozialausschuss der Gemeindevertretung Eixen tagt am Dienstag um 17 Uhr im Eixener Gemeindezentrum. Unter anderem beraten die Ausschussmitglieder über Zuschüsse an Vereine und Verbände und über das Entwicklungskonzept der Gemeinde.

Am Donnerstag um 18 Uhr tagt der Bauausschuss der Gemeindevertretung Eixen. Im Schulungsraum der Feuerwehr in der Barther Straße 24 geht es dann um die Beschaffung und Benutzung eines Fahrzeuges für den Bauhof, um die Ortsumfahrung Leplow und um den Winterdienst in der Gemeinde.

Am Donnerstag tagt auch dieStadtvertretung Bad Sülze. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Bad Sülzer Rathaus. Im Mittelpunkt steht das Vorhaben „ Solarpark Bad Sülze“, zu dem gleich mehrere Beschlüsse auf der Tagesordnung stehen, unter anderem ein Satzungsbeschluss eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans dazu. Außerdem steht die erste Lesung des Haushaltsplanes der Stadt Bad Sülze für das kommende Jahr an. Beraten wird auch über Aufwandsentschädigungen für die Ehrenamtler bei der Bad Sülzer Feuerwehr.

Fischland-Darß-Zingst

Auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst finden in dieser Woche keine öffentlichen Ausschuss- oder Gemeindevertretersitzungen statt.

Amt und Stadt Barth

Am Montag, 2. Dezember, tagt um 18.30 Uhr der Ausschuss für Schule und Soziales der Stadt Barth im Rathaus. Auf der Tagesordnung steht hier erneut die Neuordnung der Schulstandorte. Zudem wird über die Verkehrssituation beim Gymnasium gesprochen.

Am Donnerstag, 5. Dezember, findet um 17.30 Uhr die Gemeindevertretersitzung in Lüdershagen statt. Die Gemeindevertreter treffen sich in Schmidt’s Gaststätte und beraten unter anderem über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020.

Ebenfalls am 5. Dezember tagt um 18 Uhr die Gemeindevertretung Pruchten. Beraten werden unter anderem die Schmutzwassergebührensatzung sowie die Friedhofsgebührensatzung.

Von Robert Niemeyer/ Anika Wenning