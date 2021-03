Löbnitz

Es sind keine Millionenprojekte, welche die Gemeinde Löbnitz bei Barth für 2021 auf der Agenda gehabt hat. Ein Doppelcarport für den Feuerwehrstandort in Saatel, eine neue Heizungsanlage für Kita und ehemalige Schule, Reparaturen an der Jägerklause auf dem Sportplatz: Aber selbst diese Vorhaben kann die Kommune aufgrund ihrer klammen Kasse nicht wie geplant realisieren.

Am Montagabend hat Löbnitz’ Bürgermeister Manfred Zemke dem Gemeinderat verkündet, eine Haushaltssperre ausgesprochen zu haben.

So möchte der Bürgermeister dennoch etwas bewegen

Es geht um rund 300 000 Euro, die die Gemeinde 2021 einsparen soll – so die Auflage der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises, die den Haushalt zu bestätigen hat. „Ansonsten sind wir leistungsunfähig“, erklärt der Bürgermeister diesen Schritt. Also habe er den Rotstift angesetzt. Und das mit Bedacht, so dass sich das ein oder andere Projekt doch realisieren lässt. Denn nicht zuletzt geht es zum Teil auch um den Erhalt von Gemeindeeigentum.

So soll der Feuerwehrstandort in Saatel trotzdem einen Carport bekommen. „Der ist dringend notwendig, um einen Anhänger unterstellen zu können“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Deshalb hat er von den eingeplanten 10 000 Euro 2000 Euro gestrichen. In der Hoffnung, dass der Anhänger dennoch einen Unterstand bekommt. Denn bekanntlich hält sich besser, was geschützt wird.

Sparen müssen die Floriansjünger der Gemeinde allerdings auch, in Sachen Neuanschaffung von Ausrüstung. 7250 Euro hat die Gemeinde dafür ursprünglich eingeplant. Auch hier hat der Bürgermeister den Rotstift angesetzt, ebenfalls 2000 Euro gestrichen. „Allerdings ging es hier nicht um konkrete Neuanschaffungen“, informiert Zemke.

Dringend aber hat die Jägerklause, der Versorgungsstand auf dem Sportplatz, ein neues Dach vonnöten. Auch an der Fassade müsste etwas gemacht werden, wie das Gemeindeoberhaupt informiert. Lediglich 5000 Euro sind für beides eingeplant gewesen. „Weil wir in der Gemeinde eh vieles in Eigenleistung auf die Beine stellen“, erklärt er die verhältnismäßig geringe Summe. Jetzt soll in diesem Jahr lediglich das Dach erneuert werden – für 2200 Euro.

„Die neue Heizungsanlage für alte Schule und Kita müssen wir wohl aber verschieben“, berichtet Zemke weiter von seinen Einsparungen. Beide Einrichtungen befinden sich in einem Komplex, werden von einer Heizungsanlage versorgt. „Unser Plan ist es gewesen, die beiden Einrichtungen heizungstechnisch zu trennen“, erklärt er. Dies sei nötig, um die Heizkosten mit dem ASB, dem Träger der Kita, besser abrechnen zu können. 18 000 Euro sind für diese Maßnahme eingeplant gewesen. 10 000 Euro davon hat er gestrichen. „Die übrigen 8000 Euro müssen wir in der Hinterhand behalten, falls Reparaturen anstehen“, sagt Manfred Zemke.

Festhalten möchte die Gemeinde aber definitiv an der Sanierung des Kindshäger Weges. Dieser ist in einem desolaten Zustand. In diesem Jahr soll das Vorhaben zunächst in die Planung gehen. Allein das kostest die Gemeinde 60 000 Euro. „Der erste Bauabschnitt soll dann im kommenden Jahr realisiert werden“, berichtet er.

Alte Schule aufgemöbelt

Es sind nur einige Beispiele für Einsparungen. Der Bürgermeister hofft, dass die Gemeinde im Laufe des Jahres finanziell etwas besser dasteht. „Deshalb gilt die Haushaltssperre zunächst bis zum 30. September“, informiert er. Etwas Geld, so hofft er, könnte die Vermietung der Räumlichkeiten in der einstigen Schule in die Kasse spülen. Diese sind in den vergangenen Wochen von ihm und einigen Helfern hergerichtet worden.

Neue Toiletten, neue Elektrik und Lampen, frische Farbe an Wänden und Fenstern und in den kommenden Tagen sollen auch neue Tische und Stühle sowie eine neue Küche die Räumlichkeiten aufwerten. „Ich hoffe, dass das Haus so wieder attraktiver für Einmietungen ist“, sagt Zemke.

Abrissbagger macht Brandblock dem Erdboden gleich

Attraktiver soll auch das Löbnitzer Dorfbild werden. Einer der Schandflecken – der Wohnblock, der 2018 durch einen Brand unbewohnbar geworden ist – wird in den kommenden Wochen dem Erdboden gleich gemacht. Den Weg dazu hat die Gemeindevertretung ebenfalls am Montagabend geebnet – mit der Auftragsvergabe an die Umweltdienste Barth GmbH & Co. KG. „Knapp 80 000 Euro kostet uns der Abriss samt Schadstoffgutachten“, informiert der Bürgermeister. Belasten wird dies den Löbnitzer Haushalt allerdings nicht. Denn von der Versicherung habe die Gemeinde rund 170 000 Euro bekommen. Und die Differenz? „Die haben unsere Schulden aufgefressen“, sagt Zemke abschließend.

Von Anja Krüger