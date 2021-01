Hausverbot ignoriert: Polizei nimmt jungen Mann in Ribnitz-Damgarten in Gewahrsam

Einen renitenten „Schwarzfahrer“ hat die Polizei in Ribnitz-Damgarten festgenommen. Der Mann war am Sonnabend ohne gültiges Ticket mit der Bahn gefahren, widersetzte sich auf dem Bahnhof der Bernsteinstadt einem erteilten Hausverbot und wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

