Bad Sülze

Im Jahr der Machtergreifung der Nazis, 1933, lebten sechs Juden in Bad Sülze. 1937 waren es nur noch zwei – Hans und Richard Levy. Beide waren Söhne von Aaron Levy. Von Hans Levy ist bekannt, dass er am 4. Juni 1897 in Bad Sülze geboren wurde und als Soldat im Ersten Weltkrieg an der französischen Front kämpfte, verwundet wurde und das Eiserne Kreuz I. Klasse erhalten hatte.

Nach dem Krieg übernahm er das Rohproduktegeschäft seiner Eltern und brachte es durch die Inflationszeit. Verheiratet war er mit Gerdi Hindt, die im Geschäft als Kantoristin tätig war.

Auf offener Straße misshandelt

Wie ist es den Bad Sülzer Juden nach der Machtergreifung der Nazis ergangen? Die OZ konnte bei Recherchen einige Hinweise in den Akten der Bad Sülzer Entnazifizierungskommission aus dem Jahre 1946 finden.

Zu denjenigen, die als Zeugen vorgeladen wurden, gehörte der Dentist Ernst Hindt. Er war der Schwiegervater von Hans Levy. Hindt gab zu Protokoll, dass der damalige NSDAP-Ortsgruppenleiter Fruhriep und der Lokalinhaber M. im Jahre 1935 „Pläne für die Drangsalierung der jüdischen Bevölkerung von Bad Sülze gefasst“ und diese auch in die Tat umgesetzt hätten.

„In Abwesenheit meines Schwiegersohnes wurden sämtliche Fensterscheiben seines Geschäftes zerschlagen und die Autoreifen seines Autos vollständig unbrauchbar gemacht“, berichtete Hindt. Ein anderer jüdischer Einwohner der Stadt, David Zeller, der sich bei einem Glas Bier im Salinen-Hotel befand, sei mit Gewalt herausgeholt und auf Veranlassung der beiden oben genannten Nazis auf offener Straße misshandelt worden.

Außerdem seien antisemitische Parolen an die Häuser jüdischer Bürger und von deren Anverwandten geschmiert worden. Als Schwiegervater von Hans Levy sei an sein Haus „Jude verrecke“ geschmiert worden, so berichtete Ernst Hindt der Kommission weiter.

Stolperstein in der Rostocker Straße erinnert an Ermordeten

Wie er weiter schilderte, sei sein Schwiegersohn, „nachdem er bereits körperlich und seelisch schwer gelitten hatte“, von Bad Sülze auf illegalem Wege nach Belgien geflüchtet, „wo er dann nach dem Einmarsch der Deutschen zu Grunde ging.“ Bekannt ist weiter, dass Hans Levy seine Frau nachkommen ließ und sie gemeinsam nach Brüssel gingen.

Am 16. Juli 1939 wurde ihr Sohn Leon geboren. 1942 geriet Hans Levy in Belgien in die Fänge der Nazis, 1942 wurde er im KZ Auschwitz ermordet. Seit 2012 erinnert ein Stolperstein in Bad Sülze an ihn.

Bäckerehepaar vor Entnazifizierungsausschuss „enttarnt“

Zu denen, die als belastet galten und deshalb 1946 vor dem Entnazifizierungsausschuss erscheinen mussten, gehörte die Bäckersfrau Sch. Ihr wurde vorgeworfen, sich für die NSDAP-Ortsgruppe und die örtliche NS-Frauenschaft, wo sie eine leitende Stellung bekleidete, eingesetzt zu haben. Und vor einem Marlower Glasermeister, der in der Zeit der Judenverfolgung Hans Levy die zerschlagenen Fensterscheiben durch neue ersetzt hatte, soll sie ausgespuckt und gesagt haben, dass es eine Schande sei, Juden zu helfen. Überdies wurde ihr zur Last gelegt, Kriegsgefangene schlecht behandelt zu haben.

Die Bäckersfrau tat das, was nach dem Krieg Millionen Deutsche, die sich vor den Entnazifizierungsausschüssen verantworten sollten, getan haben: Sie log, stritt ab, konnte sich an nichts mehr erinnern. Doch das half ihr nichts. Da mehrere Zeugen die gegen sie erhobenen Vorwürfe bestätigten und nachgewiesen werden konnte, dass das Ehepaar Sch. schon lange vor der Machtübernahme der Nazis die NSDAP unterstützt hatte, wurde durch den Ausschuss einstimmig der Beschluss gefasst, die Enteignung des Bäckerehepaares zu beantragen.

Von Edwin Sternkiker