Wie vom Dändorfer Schiffer a. D. Helmuth Christian Dade prophezeit, veranlasste die Schließung der Navigationsvorbereitungsschule in Dändorf ab 1890 immer mehr Eltern, ihre Söhne andere Berufe ergreifen zu lassen. Somit fand allmählich mehr Handwerk und Gewerbe seinen Platz im Dorfgefüge. Waren laut Mecklenburgischem Staatskalender im Jahr 1863 in Dändorf lediglich ein Tischler, ein Schmied, ein Weber sowie ein Müller sesshaft, sah die Statistik einige Jahrzehnte später ganz anders aus.

1912 gab es in Dändorf neben immerhin noch 16 Kapitänen zwei Schuhmacher, zwei Schneider, einen Tischler, einen Stellmacher, zwei Bäcker, zwei Kaufleute (Kolonialwarengeschäft)/Gastwirte, vier Maurer, einen Schmied, drei Gärtner, einen Müller und als Besonderheit einen Schokoladenfabrikanten, der aus Rohschokolade tafelfertige Schokolade herstellte. Die Anzahl der Betriebe in dem kleinen Dorf ist aus heutiger Sicht bemerkenswert, war zu der damaligen Zeit aber keineswegs untypisch. Allein von ihrem Handwerk konnten jedoch die wenigsten leben. Oft betrieben sie im Nebenerwerb eine kleine Landwirtschaft (Büdnerei). Manches Gewerbe hatte nur eine Generation Bestand.

Schmiede lässt sich seit 1857 nachweisen

Bis weit in die DDR-Zeit hinein gab es in der Dorfstraße ein kleines „Gewerbezentrum“, das aus der mindestens seit 1877 und noch heute existierende Gastwirtschaft mit Pension – damals mit Saal, Post und Kolonialladen – und der gegenüberliegenden Doppelbüdnerei 32/33 (heute Dorfstraße 16/17), die einen Schmied und eine Bäckerei beherbergte, bestand.

Die Schmiede lässt sich seit 1857 nachweisen. 1950 übernahm sie Schmiedemeister Herbert Lübcke. Arbeit gab es für die Schmiede sehr viel. Daneben war Lübcke gesellschaftlich sehr engagiert. Lange Zeit war er Wehrführer der Dändorfer Feuerwehr, die zu seiner Zeit einen großen Aufschwung erfuhr. Aufgrund gesundheitlicher Probleme, Herbert Lübcke erlitt 1961 einen zweiten Herzinfarkt, wurde der Betrieb dauerhaft eingestellt.

In der anderen Doppelhaushälfte, der Büdnerei 33, war zunächst die bereits 1863 erwähnte Tischlerei ansässig. 1867 betrieb sie Friedrich Lüthgens. Mindestens ab 1896 findet der aus Dierhagen stammend Bäcker Helmuth Wendel in der Büdnerei Erwähnung. Mehr als 20 Jahre betrieb er hier seine Backstube. Er starb 1918 mit nur 51 Jahren. Leider gab es auch hier keine familiäre Nachfolge. Sohn Alfred Wendel fiel mit gerade mal 19 Jahren 1916 als Musketier in der Schlacht an der Somme. Bruder Ernst Wendel starb 18-jährig nach langem Leiden 1919 an Schwindsucht (TBC).

Bäckereibetrieb wurde um 1977 eingestellt

Eine Bäckerei gab es jedoch schon vor 1896 im Dorf. Sie war auf der Hufe X, dem Mühlengehöft angesiedelt und wird erstmals 1882 mit Bäckermeister Friedrich Zander und letztmalig um 1900 mit Heinrich Berg erwähnt. Bekannt ist weiterhin, dass in den 1930er-Jahren Friedrich Voss (genannt „Bäckerfritz“) einen Verkauf von Backwaren betrieb. Da dieser keine Backstube besaß, wurden ihm seine Waren mehrmals in der Woche mit dem aus Ribnitz kommenden Motorboot gebracht, die er dann verkaufte. Familie Voss lebte in der Büdnerei 5, heute See-Ende 5.

Nach dem Tod von Helmuth Wendel ging die Bäckerei in der Büdnerei 33 durch mehrere Hände, bevor mit der Übernahme durch den aus Wernigerode stammenden Bäcker und Konditor Theodor Pischinger ab 1932 wieder eine gewisse Stetigkeit eintrat. Bäcker Pischinger fuhr seine Waren mit Pferd und Wagen bis in das Ostseebad Ribnitz aus. Sohn Karl-Heinz ergriff den Bäckerberuf gleich seinem Vater. Verletzt aus dem 2. Weltkrieg zurückgekehrt, konnte er das Handwerk nur noch bedingt zusammen mit seinem Vater ausüben.

1960 gaben Pischinger die Bäckerei an Hans Edler ab, der mit seiner Familie nach Dändorf zuzog. Hans Edler war der letzte Dändorfer Bäcker. Mit seinem Eintritt in den Ruhestand wurde der Bäckereibetrieb um 1977 eingestellt. Seitdem ist auch die Büdnerei 32/33 (nur noch) ein Wohnhaus. Geblieben sind bei den älteren Dändorfer Einwohnern aber bis heute die Erinnerungen an die vergangenen Zeiten, als man im Dorf noch von und miteinander lebte.

